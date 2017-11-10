На церемонии присутствовали дети пары — двойняшки Лиза и Гарри.

Однако, сегодня в Instagram Максима Галкина появилось видео, снятое во время обряда: «У нас радостное светлое событие! Мы венчались 🙏 #максимгалкин #аллапугачева#гарригалкин #елизаветагалкина». Для этого волнительного события певица выбрала пыльно-розовое платье и фату в тон, а Максим Галкин надел классический черный костюм. Дети пары — двойняшки Лиза и Гарри также присутствовали на церемонии.

Многочисленные поклонники артистов поздравили кумиров с этим событием: «Поздравляю с новым событием в жизни, это большой праздник для воссоединение семьи. Пусть ангелы хранители оберегают Вас. Любовь - это сила духа и воли. Будьте счастливы вместе. А мы порадуемся за Вас», «Поздравляю !!Счастья и любви на всю жизнь!!!», «Какие красивые!!! Поздравляю!!!🌹🌹🌹 Счастья вам и любви !!!❤❤❤». Однако, нашлись и те, кто осудил Примадонну за повторное венчание (напомним, Алла Пугачева венчалась в Филиппом Киркоровым в 1994 году): «Насколько я знаю Алла венчалась и с Филипом», «А зачем ? Если можно развенчаться. То зачем вообще венчаться ? Венчания я думала это на всю жизнь !», «Как это дважды венчаться, это юмор?», «С филей тоже венчалась, что толку», «Алла Борисовна с Филиппом тоже венчалась...».