Платье Жанны Фриске продадут на аукционе

Платье Жанны Фриске, в котором певица ещё при жизни появилась на церемонии MTV Russia Music Awards, которая состоялась в 2008 году, продадут на аукционе в рамках благотворительного форума «Сделано с любовью. Заряжено добром». Платье станет главным лотом акциона.

Аукцион состоится в ДК города Красногорск 5 марта. Вырученные средства будут направлены на лечение детей с ДЦП. О проведении аукциона в своем микроблоге также рассказала сестра Жанны Фриске, Наталья.

Ранее родители Жанны Фриске заявили о намерении судиться с Дмитрием Шепелевым, и добиться возможности запретить ему распоряжаться долей своего сына Платона в принадлежащей певице квартире.

При этом ранее они хотели продать свою долю жилья телеведущему, несмотря на заявления о том, что будут хранить квартиру до совершеннолетия Платона. Такое решение вызвало бурю негодования в социальных сетях со стороны пользователей и поклонников Жанны Фриске.