Родители Жанны Фриске подали в суд на Шепелева и своего внука

Родители Жанны Фриске снова подали в суд. На этот раз они собираются судиться с Дмитрием Шепелевым, а целью станет запрет на совершение любых сделок с долей его сына Платона в принадлежащей Фриске квартире. Выяснить это удалось «СтарХиту».

Поводом для этого, судя по всему, стала более ранняя идея Шепелева продать долю в квартире. Интересно, что перед тем, как подать в суд, они сами собирались продать свою долю в квартире. По закону, предложили они ее купить Шепелеву, причем по завышенной цене — в 21 миллион, притом, что стоимость всей жилплощади составляет чуть более 23 миллионов.

Иск был подан сразу в два суда, Пресненский и Хамовнический.

«У нас назначена беседа между сторонами на 22 марта в 15:20, — прокомментировали «СтарХиту» в пресс-службе Пресненского суда. — Иск подан по месту нахождения спорного имущества. Одно из производств будет прекращено, но это должно решаться уже в рамках заседания».

Сам Шепелев также намерен бороться до конца и собирается подать жалобу в Верховный суд.