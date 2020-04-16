«Будто другой человек»: Рудковская похвасталась новым макияжем, но подписчики раскритиковали ее за фотошоп
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Яна Рудковская часто подвергается критике со стороны подписчиков: ее осуждают за желание похвастаться нарядами от-кутюр и продемонстрировать все атрибуты роскошной жизни, ругают за то, как она воспитывает своего сына и регулярно ловят на злоупотреблении фотошопом, чтобы казаться моложе своего возраста. Продюсеру 45 лет, но, по мнению фолловеров, она стесняется этого и хочет всячески подчеркнуть, что она все еще свежа и юна. Однако Яне, судя по всему, абсолютно неважно, что они думают – она вновь и вновь постит идеально отрештушированные снимки в свой Instagram.
На сей раз знаменитость поделилась в Сети фотографией, целью которой было продемонстрировать новый макияж в модных нюдовых оттенках с акцентом на глаза. «Лучше Ирочки (звездный визажист Ирина Митрошкина – прим. ред.) меня никто никогда не красил! Мастер не только макияжа, но и гениального света! Фото делала тоже она! Я такие вещи очень ценю!» – похвасталась Рудковская в своей публикации, добавив просьбу не писать про фотошоп, так как ей это совсем не интересно. Однако даже самые преданные поклонники не могли обойти стороной вопрос излишней обработки серии снимков.
«Яна, ваше лицо обработано в FaceApp. Зачем вы врете, люди же прекрасно видят», «Вы на себя вообще не похожи, убирайте этот фильтр «Голливуд». Вам же не 18 лет уже. Вы и так очень красивая и эффектная», «Сколько же на Яне фотошопа», «Красивый фотошоп. Сравнить фото с эфиром — так небо и земля», «На себя вообще не похожа», «Это точно вы? Не похожи на себя совершенно, если б не пижамка, не узнала бы. Мейк мейком, а нос-то чей?», «Будто другой человек» – это лишь немногие из критических комментариев. Хотя справедливости ради стоит отметить, что нашлись и те, кому понравился и макияж Рудковской, и ее новые фотографии. Правда Яна оставила без ответа как положительные, так и отрицательные комментарии.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!