«Будто другой человек»: Рудковская похвасталась новым макияжем, но подписчики раскритиковали ее за фотошоп

На сей раз знаменитость поделилась в Сети фотографией, целью которой было продемонстрировать новый макияж в модных нюдовых оттенках с акцентом на глаза. «Лучше Ирочки (звездный визажист Ирина Митрошкина – прим. ред.) меня никто никогда не красил! Мастер не только макияжа, но и гениального света! Фото делала тоже она! Я такие вещи очень ценю!» – похвасталась Рудковская в своей публикации, добавив просьбу не писать про фотошоп, так как ей это совсем не интересно. Однако даже самые преданные поклонники не могли обойти стороной вопрос излишней обработки серии снимков.

«Яна, ваше лицо обработано в FaceApp. Зачем вы врете, люди же прекрасно видят», «Вы на себя вообще не похожи, убирайте этот фильтр «Голливуд». Вам же не 18 лет уже. Вы и так очень красивая и эффектная», «Сколько же на Яне фотошопа», «Красивый фотошоп. Сравнить фото с эфиром — так небо и земля», «На себя вообще не похожа», «Это точно вы? Не похожи на себя совершенно, если б не пижамка, не узнала бы. Мейк мейком, а нос-то чей?», «Будто другой человек» – это лишь немногие из критических комментариев. Хотя справедливости ради стоит отметить, что нашлись и те, кому понравился и макияж Рудковской, и ее новые фотографии. Правда Яна оставила без ответа как положительные, так и отрицательные комментарии.

Фото: Instagram

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