Молодая Пугачева под ручку с Гуляевым, Лобода в «мужском» пиджаке и другие звезды посмотрели фильм «Лед-2»

Вечером 10 февраля столичном кинотеатре «Октябрь» собрались сотни звездных гостей, чтобы первыми увидеть фильм «Лед-2». Главной звездой вечера стала Алла Пугачева, которая прибыла на мероприятие под ручку с другом и дизайнером Игорем Гуляевым. Муж Примадонны Максим Галкин находится на гастролях в Австралии, поэтому для выхода в свет похорошевшая и помолодевшая Алла Пугачева выбрала другого спутника.

Алла Борисовна с удовольствием отвечала на вопросы прессы и позировала фотографам. Для выхода в свет Примадонна выбрала стильный черный балахон и сделала прическу в виде высокого начеса.