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Молодая Пугачева под ручку с Гуляевым, Лобода в «мужском» пиджаке и другие звезды посмотрели фильм «Лед-2»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

Премьерный показ состоялся в столичном кинотеатре «Октябрь».

Вечером 10 февраля столичном кинотеатре «Октябрь» собрались сотни звездных гостей, чтобы первыми увидеть фильм «Лед-2». Главной звездой вечера стала Алла Пугачева, которая прибыла на мероприятие под ручку с другом и дизайнером Игорем Гуляевым. Муж Примадонны Максим Галкин находится на гастролях в Австралии, поэтому для выхода в свет похорошевшая и помолодевшая Алла Пугачева выбрала другого спутника.

Алла Борисовна с удовольствием отвечала на вопросы прессы и позировала фотографам. Для выхода в свет Примадонна выбрала стильный черный балахон и сделала прическу в виде высокого начеса.

Алла Пугачева и Игорь Гуляев раздают интервью

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

Среди тех, кто прибыл на премьеру фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2» были Светлана Лобода, Дарья Повереннова, Аглая Тарасова, Елена Летучая, Андрей Мерзликин, Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и другие знаменитости.

Многие пришли на премьеру с детьми (Тина Канделаки с дочкой, Юлия Пересильд с дочерями, Анна Цуканова-Котт с мужем и сыном, Виктория Толстоганова с сыном), а многие — парами (Александр Петров и Стася Милославская, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков с супругами).

Для киновечера многие знаменитости выбрали элегантную, удобную и в то же время привлекающую внимание одежду.

Так, Светлана Лобода прибыла в «Октябрь» вся в черном и позировала в «мужском» пиджаке over size. Ее продюсер Натэлла Крапивина перед камерами появилась в простых черных джемпере и брюках.

Светлана Лобода и Натэлла Крапивина

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

Исполнительница главной женской роли в фильме и муза голливудского режиссера Даррена Аронофски Аглая Тарасова свой выбор остановила на ярком коралловом комплекте: платье с открытыми плечами, клатче в тон и такими же туфлях с бантами на щиколотке.

Аглая Тарасова

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

Звезда одно из серий «Молодого Папы» с Джудом Лоу — Юлия Снигирь — перед показом фильма дефилировала в атласном костюме цвета хаки и белых туфлях.

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

Недавно поженившиеся Федор Бондарчук и Паулина Андреева были одеты в унисон — оба в черном.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

Первая серия фильма «Лед» вышла на экраны в 2018 году. В продолжении полюбившейся истории рассказывается о развитии любовной истории фигуристки Надежды Лапшиной и хоккеиста Александра Горина — их сыграли Аглая Тарасова и Александр Петров.

В прокат «Лед-2» выходит 14 февраля. Заказать билеты на фильм можно здесь.

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

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