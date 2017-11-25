31-летняя Ирина Шейк снялась в сексуальном видеоролике.

Недавно ставшая мамой Ирина Шейк продемонстрировала стройное тело и дала пару уроков соблазнения в новом видеоролике для бренда RESERVED, в рамках кампании #ReservedForXmas. Модель появилась в кадре в плаще на голое тело и с красной помадой на губах. Компанию ей составил брутальный красавец Джон Кортахарена и две «подруги»: Джордан Данн и Адвоа Абоа.