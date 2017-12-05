Певица Валерия в коротком банном халатике поддержала Николая Баскова
49-летняя Валерия продемонстрировала бесконечные ноги на откровенной фотографии.
Певица Валерия и Николай Басков — не только коллеги, но и давние друзья. Сегодня артистка поддержала новый проект музыканта откровенным фото в халатике. Недавно мужчина выпустил средство для омоложения организма, и теперь дарит черные коробочки с собственным портретом популярным артистам.
«Как сейчас намажусь всем сразу. Колюня, спасибо за подарок», — написала она.
Специально для хейтеров артистка добавила хештеги: «#полтеплыйесличто #размерноги38есличто #нерекламаесличто #простодружим».
«Вау, какое секси», «Какие ножки)) вы супер», «Какая же вы худенькая, в чем секрет? Питание, спорт? Вы исключили сладости?», «Про 38 особо понравилось, хороша и телом и душой», — комментируют поклонники.
Фото: instagram