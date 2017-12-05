49-летняя Валерия продемонстрировала бесконечные ноги на откровенной фотографии.

Певица Валерия и Николай Басков — не только коллеги, но и давние друзья. Сегодня артистка поддержала новый проект музыканта откровенным фото в халатике. Недавно мужчина выпустил средство для омоложения организма, и теперь дарит черные коробочки с собственным портретом популярным артистам.

«Как сейчас намажусь всем сразу. Колюня, спасибо за подарок», — написала она.