Певица Слава откровенно рассказала, почему не живет с гражданским мужем

Анастасия и Анатолий вместе более 20 лет. Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса воспитывает дочь Антонину, которая недавно с размахом отметила 10-летний юбилей. Только жить вместе с бизнесменом певица больше не может. Славе мешает храп возлюбленного, но, помимо этого, она уверена, что гостевой брак — это лучшее решение для их отношений.

«Мы с мужем живем в разных квартирах, потому что он жутко храпит. Мы сначала стали жить в разных комнатах, а потом я стала уезжать в другую квартиру. Хотя мы почти каждый день видимся. Он с дочкой Тонечкой каждый день, но спит он отдельно. Он у нас уже взрослый парень. Ему надо отдыхать от нас», — рассказала певица в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистку полностью устраивают отношения с Анатолием и ничего в них менять она не намерена. Слава также отмечает, что никогда не выйдет замуж за возлюбленного. «Я не выходила замуж никогда. И не выйду. Не люблю делить имущество. А у меня его много», — добавила Анастасия.

На счету звезды несколько квартир и загородный дом, ремонтом которого она занимается сама. Певица отмечает, что прекрасно зарабатывает и не зависит от своего мужчины.

Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий вместе с 2002 года. Несколько лет назад звезда уходила от возлюбленного к другому мужчине, но спустя три месяца вернулась в семью.