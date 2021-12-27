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Альпака, звездные гости и дорогие подарки: дочь певицы Славы с размахом отметила 10-летие

Празднование юбилея Тони прошло 26 декабря в столичном ресторане «Трамплин». Поздравить девочку пришли не только ее друзья и родственники, но и большое количество звездных коллег Славы, в числе которых оказались Юлия Барановская, Катя Лель, Юлия Савичева, Любовь Успенская и многие другие.
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Певица Слава и Анатолий Данилицкий с дочерьми Сашей и Тоней

Фото: Пресс-служба

Второй юбилей своей дочки певица Слава решила отпраздновать в одном из ресторанов Москвы, расположенном на Воробьевых горах. В гости пришли ее знаменитые друзья в компании своих детей. На празднике даже взрослые сумели почувствовать себя детьми на один вечер.

Так, например, Катя Лель с ребяческим восторгом сфотографировалась возле самых настоящих альпака и ламы, которые также присутствовали на празднике. Певица, выражая на своем лицо одновременно испуг и радость, попыталась обнять животных. Именно в таком положении ее и запечатлел фотограф.

Катя Лель с альпака и ламой

Катя Лель с альпака и ламой

Фото: Пресс-служба

Все гости, в том числе Любовь Успенская и старшая сестра Тони Саша, выходили на сцену, чтобы поздравить девочку. А Саша настолько ответственно подошла к мероприятию, что за все время успела сменить целых три образа.

А так как день рождения Тони пришелся на предновогоднюю пору, все декорации ресторана были выполнены в соответствующей тематике, ведь что может улучшить ощущение праздника сильнее, чем осознание того, что скоро придет время отмечать еще один.

По классической традиции всех праздников именинница в компании мамы и сестры задула торт с многочисленными свечами, пока Слава записывала этот важный для нее момент на видео своего телефона.

Певица Слава с дочерьми возле торта в честь юбилея Тони

Певица Слава с дочерьми возле торта в честь юбилея Тони

Фото: Пресс-служба

Также среди гостей, знатно повеселившихся на мероприятии, появились Анна Семенович, Елена Воробей, Юлия Савичева и Анна Плетнева — девушки пришли на праздник в одиночестве, однако, несмотря на это, повеселились они наверняка не хуже тех, кто пришел вместе с детьми.

Фото: пресс-служба

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