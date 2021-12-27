Альпака, звездные гости и дорогие подарки: дочь певицы Славы с размахом отметила 10-летие
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Фото: Пресс-служба
Второй юбилей своей дочки певица Слава решила отпраздновать в одном из ресторанов Москвы, расположенном на Воробьевых горах. В гости пришли ее знаменитые друзья в компании своих детей. На празднике даже взрослые сумели почувствовать себя детьми на один вечер.
Так, например, Катя Лель с ребяческим восторгом сфотографировалась возле самых настоящих альпака и ламы, которые также присутствовали на празднике. Певица, выражая на своем лицо одновременно испуг и радость, попыталась обнять животных. Именно в таком положении ее и запечатлел фотограф.
Фото: Пресс-служба
Все гости, в том числе Любовь Успенская и старшая сестра Тони Саша, выходили на сцену, чтобы поздравить девочку. А Саша настолько ответственно подошла к мероприятию, что за все время успела сменить целых три образа.
А так как день рождения Тони пришелся на предновогоднюю пору, все декорации ресторана были выполнены в соответствующей тематике, ведь что может улучшить ощущение праздника сильнее, чем осознание того, что скоро придет время отмечать еще один.
По классической традиции всех праздников именинница в компании мамы и сестры задула торт с многочисленными свечами, пока Слава записывала этот важный для нее момент на видео своего телефона.
Фото: Пресс-служба
Также среди гостей, знатно повеселившихся на мероприятии, появились Анна Семенович, Елена Воробей, Юлия Савичева и Анна Плетнева — девушки пришли на праздник в одиночестве, однако, несмотря на это, повеселились они наверняка не хуже тех, кто пришел вместе с детьми.
Фото: пресс-служба