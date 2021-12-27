Альпака, звездные гости и дорогие подарки: дочь певицы Славы с размахом отметила 10-летие

Все гости, в том числе Любовь Успенская и старшая сестра Тони Саша, выходили на сцену, чтобы поздравить девочку. А Саша настолько ответственно подошла к мероприятию, что за все время успела сменить целых три образа.

А так как день рождения Тони пришелся на предновогоднюю пору, все декорации ресторана были выполнены в соответствующей тематике, ведь что может улучшить ощущение праздника сильнее, чем осознание того, что скоро придет время отмечать еще один.

По классической традиции всех праздников именинница в компании мамы и сестры задула торт с многочисленными свечами, пока Слава записывала этот важный для нее момент на видео своего телефона.