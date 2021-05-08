Певица Слава проиграла крупную сумму в споре, пытаясь похудеть
Фото: Instagram/@nastya_slava
В апреле в эфире программы «Светская хроника» она сообщила, что поспорила со своим помощником Николаем Макаровым. Исполнительница сильно пополнела за время пандемии коронавируса, пыталась похудеть, но безуспешно. Тогда друг предложил ей новую мотивацию: попробовать сбросить лишний вес, поспорив на 300 тысяч рублей. Слава была уверена, что не справится, но все равно согласилась.
В социальной сети поклонники спросили артистку, чем закончился спор. Слава призналась, что не смогла выполнить условия и в итоге отдала своему помощнику 300 тысяч рублей. «Силы воли - ноль!» - посетовала она. Кроме того, вместо похудения певица, наоборот, прибавила в весе, но настроение от этого не ухудшилось.
Несмотря на трудности, певица старается вести здоровый образ жизни. Она регулярно занимается спортом вместе со своей дочерью Александрой Морозовой.
Ранее Слава откровенно рассказала о «пропитой» недвижимости. Певица призналась, что не экономит на развлечениях. Она может отправиться на вечеринку и «спустить» там крупную сумму денег.
Фото: Instagram/@nastya_slava
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