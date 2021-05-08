Певица Слава проиграла крупную сумму в споре, пытаясь похудеть

В социальной сети поклонники спросили артистку, чем закончился спор. Слава призналась, что не смогла выполнить условия и в итоге отдала своему помощнику 300 тысяч рублей. «Силы воли - ноль!» - посетовала она. Кроме того, вместо похудения певица, наоборот, прибавила в весе, но настроение от этого не ухудшилось.

Несмотря на трудности, певица старается вести здоровый образ жизни. Она регулярно занимается спортом вместе со своей дочерью Александрой Морозовой.

Ранее Слава откровенно рассказала о «пропитой» недвижимости. Певица призналась, что не экономит на развлечениях. Она может отправиться на вечеринку и «спустить» там крупную сумму денег.