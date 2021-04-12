Певица Слава откровенно рассказала о «пропитой» недвижимости

Певица не считает себя хорошим предпринимателем, но «имеет чуйку» на вложения. Она купила недвижимость в Австрии и Сочи. «В Сочи купила себе несколько квартир. Они сейчас выросли в цене на 160%, я очень хорошо заработала. Оставила себе парочку квартир, в которые постоянно езжу, а некоторые пропила… Шучу!», — отметила она.

Певица «не сидит на шее» у мужа, а много работает. Слава хочет оставить хорошее приданое для дочерей — 22-летней Александры и девятилетней Антонины. Певица мечтает в старости жить на ренту от многочисленной недвижимости и заняться огородом.

Напомним, старшую дочь Анастасия Сланевская родила в 1999 году от первого супруга Константина Морозова. Их брак не был долгим и распался из-за бытовых неурядиц. С Анатолием Данилицким, от которого она родила младшую дочь, Слава вместе почти 20 лет.