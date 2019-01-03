Пользователи Сети восхищены откровенной фотосессией 20-летней дочери певицы Славы

На днях старшей дочери певицы Славы Александре Морозовой исполнилось 20 лет. В честь юбилея девушка опубликовала кадр из новой откровенной фотосессии. Несмотря на то, что девушка позирует абсолютно обнаженной, кадр получился весьма целомудренным.
«Само совершенство», «Эстетично и симпатично», «девочка действительно прекрасна!!!», «Ничего провокационного не вижу. Прекрасная девушка, прекрасное фото, ничего лишнего», «Красотка..вся в маму», «Александра, ты просто шикарна и очень смелая», «Шикарна», «Когда дочка круче мамы», «Аккуратно, красиво, нежно», — написали фолловеры.
Напомним, в минувшем году Александра, получающая высшее образование в Высшем театральном училище им. М.С.Щепкина, снялась в одном из клипов своей знаменитой мамы.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube/EminOfficial