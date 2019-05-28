Певица Нюша рассказала, почему прячет маленькую дочь и когда покажет ее миру

Она рассказала, что у всех родителей есть разные предубеждения насчет детей, каждый поступает, как чувствует. «Сейчас такой нежный период, и дочери лишнее внимание ни к чему. Я не знаю, когда мы покажем дочку, это просто придет и все», - пояснила артистка.

На вопрос, на кого похожа девочка, Нюша ответила: «Она еще может поменяться, конечно, но мне кажется, что она похожа больше на папу».

На всех фотографиях, что появляются в Instagram артистки, лицо девочки прикрыто картинками. Впервые ее открыто показали, когда малышке исполнилось полгода. Игорь Сивов заснял, как дочери подарили шарик. Девочка сидела в коляске спиной к камере, мама находилась рядом.