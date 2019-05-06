«Маленькой принцессе 6 месяцев»: Нюша впервые открыто показала подросшую дочь

Дочери певицы Нюши и ее супруга Игоря Сивова исполнилось полгода. Мама в своем Instagram дочку не показывает. Иногда лишь появляются фото с коляской, ручкой или ножкой малышки. Но теперь в честь мини дня рождения певица решилась показать дочку. В сториз певица опубликовала видео, на котором родители поздравляют девочку с шестым месяцем после рождения.
Фото: Instagram
На видео малышка сидит в коляске и радостно пинает шарик, на котором написано: «нашей маленькой принцессе 6 месяцев».
Напомним, Нюша и главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов объявили о помолвке в январе 2017 года. Вскоре они поженились. Их девочка родилась 6 ноября 2018 года в престижной клинике в Майами.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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