«Маленькой принцессе 6 месяцев»: Нюша впервые открыто показала подросшую дочь

Дочери певицы Нюши и ее супруга Игоря Сивова исполнилось полгода. Мама в своем Instagram дочку не показывает. Иногда лишь появляются фото с коляской, ручкой или ножкой малышки. Но теперь в честь мини дня рождения певица решилась показать дочку. В сториз певица опубликовала видео, на котором родители поздравляют девочку с шестым месяцем после рождения.