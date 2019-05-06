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«Маленькой принцессе 6 месяцев»: Нюша впервые открыто показала подросшую дочь

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Нюша отметила маленький день рождения дочки

Фото: Instagram
Имя девочки родители скрывают до сих пор.

Дочери певицы Нюши и ее супруга Игоря Сивова исполнилось полгода. Мама в своем Instagram дочку не показывает. Иногда лишь появляются фото с коляской, ручкой или ножкой малышки. Но теперь в честь мини дня рождения певица решилась показать дочку. В сториз певица опубликовала видео, на котором родители поздравляют девочку с шестым месяцем после рождения.

Дочка Нюши

Фото: Instagram

На видео малышка сидит в коляске и радостно пинает шарик, на котором написано: «нашей маленькой принцессе 6 месяцев».

Напомним, Нюша и главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов объявили о помолвке в январе 2017 года. Вскоре они поженились. Их девочка родилась 6 ноября 2018 года в престижной клинике в Майами.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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