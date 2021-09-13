Певица Margo рассказала, почему не хочет жить за счет мужчины

Несмотря на это, иногда она ловит себя на мысли, что ей хотелось бы, чтобы ей сделали предложение, хотя она и не считает это обязательным.

«Как любая девушка, я мечтаю, чтобы мне сделали предложение, мечтаю пойти под венец в белом платье. Но я уверена, что в современном мире традиции замужества потеряны — многие прекрасно живут вместе, рожают и воспитывают детей без штампа в паспорте».

Сейчас у Маргариты есть любимый человек — она посвящает ему песни. Она призналась, что ее мужчину привлек ее вокал.

«Своему любимому человеку я посвятила несколько песен, в том числе свой новый трек "Глупая". Мы вместе два года, у нас были самые разные периоды отношений — и безумная влюбленность, и кризисы. Это была любовь с первого взгляда, мы сразу почувствовали, что должны быть вместе. Так, как он на меня смотрит, не смотрит никто, он человек слова, настоящий мужчина. Мы познакомились в караоке, ему очень понравилось, как я пою. Он обожает красивый вокал, красивые песни. C тех пор я пою ему всегда», — рассказывает Маргарита.