Певица Margo рассказала, почему не хочет жить за счет мужчины
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Фото из личного архива Маргариты Овсянниковой
Певица Margo дала эксклюзивное интервью Passion.ru, в котором рассказала о карьере, взглядах на отношения и личной жизни.
Певица отмечает, что для нее на первом месте всегда была именно карьера. В этом отношении она добилась многого — она успешная певица, бизнесвумен, телеведущая и Instagram-блогер, которого читают миллионы поклонников. Она признается, что посвятить всю себя семье ей было бы сложно.
«Карьера всегда была для меня на первом месте, это смысл жизни. Семья играет не менее важную роль, но мне было бы сложно посвятить ей всю себя. Быть домохозяйкой — точно не мое, я хочу зарабатывать сама. Сегодня мужчина есть, завтра — нет, а детей нужно кормить, воспитывать, дать им образование. Я всегда понимала, что у меня должно быть свое дело», — говорит она.
Несмотря на это, иногда она ловит себя на мысли, что ей хотелось бы, чтобы ей сделали предложение, хотя она и не считает это обязательным.
«Как любая девушка, я мечтаю, чтобы мне сделали предложение, мечтаю пойти под венец в белом платье. Но я уверена, что в современном мире традиции замужества потеряны — многие прекрасно живут вместе, рожают и воспитывают детей без штампа в паспорте».
Сейчас у Маргариты есть любимый человек — она посвящает ему песни. Она призналась, что ее мужчину привлек ее вокал.
«Своему любимому человеку я посвятила несколько песен, в том числе свой новый трек "Глупая". Мы вместе два года, у нас были самые разные периоды отношений — и безумная влюбленность, и кризисы. Это была любовь с первого взгляда, мы сразу почувствовали, что должны быть вместе. Так, как он на меня смотрит, не смотрит никто, он человек слова, настоящий мужчина. Мы познакомились в караоке, ему очень понравилось, как я пою. Он обожает красивый вокал, красивые песни. C тех пор я пою ему всегда», — рассказывает Маргарита.
Фото: личный архив Маргариты Овсянниковой