Сложности лишь закалили: МакSим подвела личные итоги непростого года

«Этот год мне преподнёс гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения и нет при этом ни обиды, ни злости, наоборот такая легкость на душе!» — поделилась с подписчиками певица.

Пока Марина Максимова два месяца провела в искусственной коме, некоторые звезды на перебой твердили, что певица всех обманывает и на самом деле уехала лечиться от алкоголизма. Конечно, большинство верило в ужасный диагноз артистки и молилось за ее выздоровление, всячески поддерживали Марину в соцсетях.