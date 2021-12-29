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Сложности лишь закалили: МакSим подвела личные итоги непростого года

Певица МакSим продолжает свое восстановление после тяжело перенесенного ковида. Она рассказала, что благодаря сложностям, выпавшим в ее жизни в 2021 году, она смогла значительно сузить свой круг общения и сосредоточиться только на близких.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица МакSим с дочерями

Фото: Instagram @maksimartist

«Этот год мне преподнёс гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения и нет при этом ни обиды, ни злости, наоборот такая легкость на душе!» — поделилась с подписчиками певица.

Пока Марина Максимова два месяца провела в искусственной коме, некоторые звезды на перебой твердили, что певица всех обманывает и на самом деле уехала лечиться от алкоголизма. Конечно, большинство верило в ужасный диагноз артистки и молилось за ее выздоровление, всячески поддерживали Марину в соцсетях.

МакSим попала в больницу с 40% поражением легких в июне этого года. Как сообщала сама певица, все ее тест на коронавирус были отрицательными. Но болезнь распространялась так быстро, что медикам пришлось ввести артистку в искусственную кому, а затем подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Благодаря стараниям врачей певице удалось поправиться. Сейчас она продолжает реабилитацию и восстановительные процедуры уже дома.

Ранее мы писали, что певица пока не может выступать, но получила «Золотой Граммофон» за один из своих клипов.

Фото: Instagram @maksimartist

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