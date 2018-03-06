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Певица МакSим провела с экс-супругом романтический уикенд

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Фото из Instagram МакSим
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Певица МакSим сбежала с семьей на дачу.

Шесть лет назад певица МакSим рассталась с мужем, Алексеем Луговцовым. И вот, пара снова дала доброжелателям надежду на свое примирение: бывшие супруги устроили романтическую поездку за город.

Экс-супруг исполнил роль самого себя в клипе бывшей жены на песню «Дура». Съемки проходили на реальной даче МакSим в Подмосковье, сообщает «СтарХит». Радиискусства Марина и Алексей много обнимались, снова легли вместе в постель.

«Съемки прошли очень легко, в непринужденной обстановке, очень кстати выпал снежок. Одну из эпизодических ролей в клипе, кстати, сыграла моя старшая дочь Саша. Она подбегает к камину, когда мы с Лешей сидим около него. Ей очень понравилось наблюдать за процессом, да и самой принимать участие. Саша внимательно слушала режиссера, послушно выполняла все его команды. Маше, моей младшей дочке, тоже было интересно наблюдать, что происходит: столько людей приехало, камеры, все что-то придумывают, делают», — рассказала певица.

«В видео мы играем самих себя. У нас с Лешей сейчас прекрасные отношения. Они не всегда были такими. Но я рада, что нам удалось преодолеть все трудности. Поэтому это такой своеобразный клип-примирение», — подытожила. Прокомментировать, почему роль досталась реальному «бывшему», а не актеру, она отказалась.

Фото: instagram

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