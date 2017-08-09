34-летняя певица МакSим предстала в семи образах

Чуть меньше месяца назад певица МакSим шокировала фанатов своим внешним видом: ее лицо на новой фотографии в блоге было испачкано в грязи, виднелись синяки и припухлости. Этот образ стал одним из семи перевоплощений, которые претерпела внешность артистки во время съемок нового клипа «На двоих». Сегодня состоялась его премьера.

«По сценарию я и главный актер Алексей Расчетов играем семь образов, среди которых есть и совсем неожиданные для меня, к примеру, в одной из сцен нам пришлось переодеться в настоящих бродяг, которые бредут по железнодорожным путям и дерутся какими-то невероятно огромными мешками. Над образом трудился настоящий киношный гример», — рассказывала звезда.