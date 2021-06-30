Певица МакSим: непростой путь к славе, огромный успех и авария, изменившая ее судьбу

В 2020 году МакSим приостановила творческую деятельность — певица попала в серьезную аварию, после которой ей потребовалась длительная реабилитация. «Я попала в аварию и пролежала два месяца в больнице: сначала за границей, потом — в России. У меня не было переломов, но возникли множественные внутренние повреждения, — рассказала певица в передаче «Судьба человека». — Было очень трудно вставать с кровати, я это делала с поддержкой посторонних. Тогда я поправилась на 15 кг, потому что попросту не могла двигаться. Потом начались осложнения с сосудами, меня преследовали жуткие головные боли, и я поняла, что не смогу больше выходить на сцену».

Во время реабилитации у певицы возникли проблемы с алкоголем, но она справилась. Приведя в порядок здоровье, она снова стала выступать.

В последний раз на сцену Марина вышла в Казани — и уже тогда она чувствовала себя плохо. Как позже выяснилось, у нее поднялась температура, что было связано с коронавирусом. Незадолго до выступления она сдавала несколько тестов, но все они показывали отрицательный результат. Из-за этого перед госпитализацией были потеряны драгоценные дни.