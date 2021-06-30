Певица МакSим: непростой путь к славе, огромный успех и авария, изменившая ее судьбу
Певица попала в больницу, когда у нее было поражено 40% легких. Уже через неделю поражение прогрессировало и превысило 80%.
МакSим погрузили в искусственную кому, чтобы помочь легким восстановиться, но эта мера не сработала. Позже звезду перевели на аппарат ЭКМО, ее состояние по-прежнему остается крайне тяжелым.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist
Ее путь к славе был непростым. Хотя МакSим с детства занималась музыкой, к популярности она пришла не сразу.
Известность пришла к ней сначала в Казани, после выпуска песни «Заведи». Ее начали включать в местных клубах, а позже и вовсе сравнили с творчеством группы t.A.T.u. Сама МакSим признавалась, что написала свой успешный трек задолго до появления группы на эстраде.
Самостоятельно выпустив несколько песен, исполнительница отправилась покорять Москву — а по прибытии целую неделю жила на вокзале, спала, сидя за столом в пельменной, и пряталась от нарядов милиции в туалете.
28 марта 2006 года Марина выпустила свой первый альбом, ставший мегауспешным: было раскуплено более 1,5 миллиона копий, и уже в следующем году она стала самой коммерчески успешной певицей.
Звезда получила множество наград, среди которых — «Лучшая исполнительница» на церемонии Russian Music Awards канала MTV и «Премии МУЗ-ТВ».
В 2020 году МакSим приостановила творческую деятельность — певица попала в серьезную аварию, после которой ей потребовалась длительная реабилитация. «Я попала в аварию и пролежала два месяца в больнице: сначала за границей, потом — в России. У меня не было переломов, но возникли множественные внутренние повреждения, — рассказала певица в передаче «Судьба человека». — Было очень трудно вставать с кровати, я это делала с поддержкой посторонних. Тогда я поправилась на 15 кг, потому что попросту не могла двигаться. Потом начались осложнения с сосудами, меня преследовали жуткие головные боли, и я поняла, что не смогу больше выходить на сцену».
Во время реабилитации у певицы возникли проблемы с алкоголем, но она справилась. Приведя в порядок здоровье, она снова стала выступать.
В последний раз на сцену Марина вышла в Казани — и уже тогда она чувствовала себя плохо. Как позже выяснилось, у нее поднялась температура, что было связано с коронавирусом. Незадолго до выступления она сдавала несколько тестов, но все они показывали отрицательный результат. Из-за этого перед госпитализацией были потеряны драгоценные дни.
О своем восстановлении и возвращении на сцену Марина рассказала в интервью Passion.ru.
«Меня просто взяли и встряхнули за шкирку. Гоняли по стадиону, играли в теннис на корте с соблюдением социальной дистанции. Сразу несколько человек меня реабилитировали и заставляли через силу вставать на ноги. Благодаря этому я вернулась в творчество, и оказалось, что все еще есть, что написать. У меня ощущение, что я помолодела лет на 20».
Фото: Instagram Марины Максимовой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!