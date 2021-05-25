МакSим — откровенно о возвращении на сцену и исцелении: «Меня встряхнули за шкирку»

МакSим дала эксклюзивное интервью порталу Passion.ru и рассказала о людях, которые помогли ей вернуться к прежней нормальной жизни, поддержали в трудное время, а также — о повзрослевших дочерях и планах на будущее.

Несколько недель назад Марина Максимова вернулась в социальные сети и фанаты не узнали ее. На новых фото была новая певица — посвежевшая, стройная, счастливая. А ведь долгое время до этого артистка вообще не давала о себе знать, вызывая беспокойство публики.

«Я благодарна человеку, который в нужное время смог остановить меня — гиперактивную личность. Меня заперли в доме с охраной далеко от Москвы. Но мне было не так обидно, потому что случилось это в разгар пандемии. Мне было необходимо восстановление, хотя поначалу я и пыталась бунтовать», — откровенно рассказала артистка.

Марина добавила, что у нее была ограниченная связь с внешним миром: не было интернета, а в телефоне были записаны только контакты родителей, детей и батюшки. «Поэтому я не могла читать критику в свой адрес, когда в Сети появлялись мои не самые лучшие фото», — говорит она.