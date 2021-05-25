МакSим — откровенно о возвращении на сцену и исцелении: «Меня встряхнули за шкирку»
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Фото: Личный архив
МакSим дала эксклюзивное интервью порталу Passion.ru и рассказала о людях, которые помогли ей вернуться к прежней нормальной жизни, поддержали в трудное время, а также — о повзрослевших дочерях и планах на будущее.
Несколько недель назад Марина Максимова вернулась в социальные сети и фанаты не узнали ее. На новых фото была новая певица — посвежевшая, стройная, счастливая. А ведь долгое время до этого артистка вообще не давала о себе знать, вызывая беспокойство публики.
«Я благодарна человеку, который в нужное время смог остановить меня — гиперактивную личность. Меня заперли в доме с охраной далеко от Москвы. Но мне было не так обидно, потому что случилось это в разгар пандемии. Мне было необходимо восстановление, хотя поначалу я и пыталась бунтовать», — откровенно рассказала артистка.
Марина добавила, что у нее была ограниченная связь с внешним миром: не было интернета, а в телефоне были записаны только контакты родителей, детей и батюшки. «Поэтому я не могла читать критику в свой адрес, когда в Сети появлялись мои не самые лучшие фото», — говорит она.
Все время изоляции певица работала с психологом, но диагноз «депрессия» ей не ставили, несмотря на то, что у нее была полная апатия на все происходящее вокруг, когда она уже поставила крест на своем будущем, на творчестве и карьере. «В моем детстве никто не копался, но мне помогли посмотреть на себя со стороны. Я увидела, какая я на самом деле», — раскрывает секреты МакSим.
Хорошо помог справиться с трудным периодом спорт. Марина Максимова всегда вела активный образ жизни. В непростой период тренеры сами нашли ее и предложили помощь. «Меня просто взяли и встряхнули за шкирку. Гоняли по стадиону, играли в теннис на корте с соблюдением социальной дистанции. Сразу несколько человек меня реабилитировали и заставляли через силу вставать на ноги. Благодаря этому я вернулась в творчество, и оказалось, что все еще есть, что написать. У меня ощущение, что я помолодела лет на 20», — откровенничает с Passion.ru артистка.
МакSим также рассказала, что ее дочери — Саша и Маша — знают и любят ее творчество: «Они включают мои песни, даже когда меня нет дома, и танцуют под них. Мой новый сингл "Спасибо" они уже выучили наизусть и поют».
Полностью интервью Марины Максимовой (с остальными ее секретами) читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, личный архив артистки, «Север шоу»/ RU TV
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