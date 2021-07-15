Певица Inna рассказала, как ей удается поддерживать идеальную фигуру: «Я забочусь о себе»
Румынская певица Inna очень популярна в России благодаря своим энергичным и зажигательным хитам — Hot, Love и многим другим. Звезда дала интервью Passion.ru, в котором рассказала, как ей удается поддерживать прекрасную фигуру, почему она не любит рассказывать о личной жизни и с кем из российских артистов хотела бы поработать.
Inna — не только яркая певица, но и девушка с обложки. Она появлялась в журналах Cosmopolitan, FHM и других. В беседе с Passion.ru она призналась, что не считает себя идеальной, но все-таки у нее есть свои способы, которые помогают ей сохранять прекрасную фигуру.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @inna
«Я не считаю себя идеальной, но я, конечно же, забочусь о себе: тренируюсь, хожу на массаж, катаюсь на скейтборде и велосипеде, гуляю, бегаю время от времени, я очень активна. А также мне очень повезло с генами», — говорит она.
Гуляет певица вместе с близкими, в том числе и со своим парнем. Личную жизнь она, однако, не любит выставлять на всеобщее обозрение.
«Я не избегаю этой темы, просто не хочу делиться этой частью своей жизни. И я уверена, что мои поклонники не заинтересованы в том, чтобы узнавать что-либо о моей личной жизни», — признается Inna.
Певица отметила в беседе, что очень ценит своих российских поклонников и рада своей популярности в нашей стране. Следит она и за нашей эстрадой — у нее есть исполнители, с которыми она не отказалась бы посотрудничать.
«Мне очень нравится Светлана Лобода, она классная, и Little Big — очень креативная и веселая группа», — говорит румынская певица.
Фото: Instagram Inna
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