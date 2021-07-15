Певица Inna рассказала, как ей удается поддерживать идеальную фигуру: «Я забочусь о себе»

Гуляет певица вместе с близкими, в том числе и со своим парнем. Личную жизнь она, однако, не любит выставлять на всеобщее обозрение.

«Я не избегаю этой темы, просто не хочу делиться этой частью своей жизни. И я уверена, что мои поклонники не заинтересованы в том, чтобы узнавать что-либо о моей личной жизни», — признается Inna.

Певица отметила в беседе, что очень ценит своих российских поклонников и рада своей популярности в нашей стране. Следит она и за нашей эстрадой — у нее есть исполнители, с которыми она не отказалась бы посотрудничать.

«Мне очень нравится Светлана Лобода, она классная, и Little Big — очень креативная и веселая группа», — говорит румынская певица.