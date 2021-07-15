Певица Inna: «Не считаю себя идеальной, но мне повезло с генами»

Passion.ru: Недавно у вас вышел совместный трек с американским исполнителем Flo Rida — Summer's Not Ready. Кто кому первым предложил сотрудничество? Это уже не первая ваша композиция с ним. Чем вам так нравится работать с Flo Rida?

Inna: Это наша вторая коллаборация после Club Rocker, а также над этим треком мы работали вместе с Timmy Trumpet, они оба очень восхищают меня! Я счастлива, что смогла сделать Summer's Not Ready гимном этого лета.

В большинстве случаев песня — это то, что объединяет артистов, если вы работаете над песней, которая звучит подходящей для какого-то конкретного исполнителя, вы обращаетесь к нему или ней или их команде, и именно так рождается сотрудничество.

Passion.ru: Вы записывали дуэты и с другими известными исполнителями (Morandi, Pitbull и другими). Как вы выбираете артистов, с кем хотите спеть? Это ваши любимые исполнители или маркетинговый ход?

Inna: Как я уже сказала, в большинстве случаев песня объединяет артистов. Я ценю всех артистов, с которыми мне довелось работать, я считаю, что они составляют значительную часть моего музыкального пути, безумно благодарна за это.

Passion.ru: С кем из российских певцов вы бы хотели записать дуэт? Вы знакомы с нашей эстрадой?