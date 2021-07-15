Певица Inna: «Не считаю себя идеальной, но мне повезло с генами»
Российским меломанам Inna известна прежде всего своими композициями Déjà Vu, Sun is Up и другими.
В интервью Passion.ru Inna рассказала о новом сингле с известным американским исполнителем Flo Rida, о том, как ей удается оставаться одной из самых красивых артисток, которую мечтают видеть на обложках издатели десятков журналов, о том, чем будет заниматься через 15 лет.
Passion.ru: Недавно у вас вышел совместный трек с американским исполнителем Flo Rida — Summer's Not Ready. Кто кому первым предложил сотрудничество? Это уже не первая ваша композиция с ним. Чем вам так нравится работать с Flo Rida?
Inna: Это наша вторая коллаборация после Club Rocker, а также над этим треком мы работали вместе с Timmy Trumpet, они оба очень восхищают меня! Я счастлива, что смогла сделать Summer's Not Ready гимном этого лета.
В большинстве случаев песня — это то, что объединяет артистов, если вы работаете над песней, которая звучит подходящей для какого-то конкретного исполнителя, вы обращаетесь к нему или ней или их команде, и именно так рождается сотрудничество.
Passion.ru: Вы записывали дуэты и с другими известными исполнителями (Morandi, Pitbull и другими). Как вы выбираете артистов, с кем хотите спеть? Это ваши любимые исполнители или маркетинговый ход?
Inna: Как я уже сказала, в большинстве случаев песня объединяет артистов. Я ценю всех артистов, с которыми мне довелось работать, я считаю, что они составляют значительную часть моего музыкального пути, безумно благодарна за это.
Passion.ru: С кем из российских певцов вы бы хотели записать дуэт? Вы знакомы с нашей эстрадой?
Inna: Мне очень нравится Светлана Лобода, она классная, и Little Big — очень креативная и веселая группа.
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Passion.ru: В России вы давно известны. Уже много лет в клубах молодежь танцует под ваши хиты. Как вы оцениваете российских слушателей?
Inna: Я очень счастлива и благодарна за поддержку россиян на протяжении всех этих лет. Артисту действительно важно чувствовать, что его музыку ценят и любят. Я была в восторге, узнав, что мой последний сингл Flashbacks стал №1 в России. Это благословение, и я с нетерпением жду возможности вернуться в Россию, чтобы повеселиться вместе!
Passion.ru: Мировой шоу-бизнес переживает непростые времена из-за коронавируса. Артисты отменяют концерты, переносят туры. Как пандемия сказалась на вашем творчестве? Может, время изоляции стало творчески продуктивным для вас?
Inna: Это было сложное время, и оно все еще остается таковым. Сложно было уйти со сцены, сложно без моих поклонников, моих шоу, путешествий по миру. Но я старалась сосредоточиться на создании музыки, написании песен и таким образом оставаться рядом с моими фанатами. Я снимала много видеоклипов, делала множество фотосессий, снимала лайвы для соцсетей. И с этого момента я буду заниматься этим всегда! Музыка объединяет людей!
Passion.ru: Вы появлялись на обложках десятков журналов (Cosmo, Viva, FHM и других). Стать девушкой с обложки непросто, нужно иметь соответствующую внешность и идеальную фигуру. Как вы оцениваете свое отражение в зеркале? Как вы добились совершенных форм?
Inna: Я не считаю себя идеальной, но я, конечно же, забочусь о себе: тренируюсь, хожу на массаж, катаюсь на скейтборде (ха-ха) и велосипеде, гуляю, бегаю время от времени, я очень активна. А также мне очень повезло с генами.
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Passion.ru: В интервью вы избегаете темы личной жизни. Почему? Возможно, уже пора приоткрыть тайну, кто он — мужчина вашей мечты?
Inna: Я не избегаю этой темы, просто не хочу делиться этой частью своей жизни. И я уверена, что мои поклонники не заинтересованы в том, чтобы узнавать, что-либо о моей личной жизни.
Passion.ru: Что в вашей жизни есть кроме работы? Как вы любите проводить время вне съемок и концертов?
Inna: Я провожу время с семьей и друзьями, со своим парнем, много путешествую, гуляю. Веду обычный образ жизни.
Passion.ru: Как вы распоряжаетесь деньгами? Балуете себя любимую, делаете подарки близким, вкладываете в будущее?
Inna: Я вкладываю свои деньги, я партнер в Global Records, звукозаписывающем лейбле, которым управляем мы с моим менеджером, но я также, конечно, забочусь о себе и о своих близких.
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Passion.ru: Кого вы можете назвать своими настоящими друзьями в шоу-бизнесе (если таковые есть)?
Inna: У меня есть несколько друзей, с которыми дружим с детства, а также есть друзья из музыкального бизнеса.
Passion.ru: Каким вы видите свое будущее? Опишите свой образ и стиль жизни через 10-15 лет.
Inna: Я все еще буду на сцене, буду записывать музыку, работать над новыми песнями, в основном, в сфере развлечений. Но также планирую много путешествовать с семьей.
Фото и видео: фото из личного архива певицы Inna, youtube-канал Flo Rida
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram