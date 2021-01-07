Певица Asti откровенно рассказала об инъекциях, помогающих ей выглядеть лучше
Фото: instagram.com/astiselfmade
Исполнительница не стала скрывать, что давно пользуется услугами косметолога. Она пожаловалась на двойной подбородок и уточнила, что колола инъекции в нос для его уменьшения и в губы — для коррекции формы. Кроме того, певица «сделала» брови. «За это время лицо как-то похорошело, но подбородок не делся никуда», — написала она. Кроме того, девушка уточнила, что ходит на массаж.
Напомним, в декабре 2020 года солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Станислава Юркина. Пара обручилась год назад, а свадьба должна была состояться 12 июня 2020 года. Торжество было перенесено из-за пандемии.
Сама Анна отметила, что это была только роспись, а торжество еще не состоялось. Молодожены планируют сыграть полноценную свадьбу в 2021 году, когда пандемия коронавируса отступит.
Фото: Instagram/@astiselfmade
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