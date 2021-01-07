Певица Asti откровенно рассказала об инъекциях, помогающих ей выглядеть лучше

Напомним, в декабре 2020 года солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Станислава Юркина. Пара обручилась год назад, а свадьба должна была состояться 12 июня 2020 года. Торжество было перенесено из-за пандемии.

Сама Анна отметила, что это была только роспись, а торжество еще не состоялось. Молодожены планируют сыграть полноценную свадьбу в 2021 году, когда пандемия коронавируса отступит.