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Певица Asti откровенно рассказала об инъекциях, помогающих ей выглядеть лучше

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Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti

Фото: instagram.com/astiselfmade

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, откровенно рассказала о косметических процедурах и инъекциях, которые помогают ей выглядеть молодо и красиво, в своем аккаунте в Instagram она ответила на вопросы подписчиков.

Исполнительница не стала скрывать, что давно пользуется услугами косметолога. Она пожаловалась на двойной подбородок и уточнила, что колола инъекции в нос для его уменьшения и в губы — для коррекции формы. Кроме того, певица «сделала» брови. «За это время лицо как-то похорошело, но подбородок не делся никуда», — написала она. Кроме того, девушка уточнила, что ходит на массаж.

Напомним, в декабре 2020 года солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Станислава Юркина. Пара обручилась год назад, а свадьба должна была состояться 12 июня 2020 года. Торжество было перенесено из-за пандемии.

Сама Анна отметила, что это была только роспись, а торжество еще не состоялось. Молодожены планируют сыграть полноценную свадьбу в 2021 году, когда пандемия коронавируса отступит.

Фото: Instagram/@astiselfmade

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