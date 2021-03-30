Певец Зейн Малик и супермодель Джиджи Хадид поженились?
Фото: picture-alliance.com
Несколько месяцев назад в прессу просочились слухи о том, что 28-летний молодой человек сделал своей 25-летней возлюбленной предложение руки и сердца. Во время трансляции на сайте Patreon Ингрид рассказала о своей новой песне To Begin Again («Начать сначала»), над которой работала вместе с Маликом. Исполнительница призналась, что творческий процесс шел весьма необычно. Кроме того, она оговорилась, что Зейн с недавнего времени женат.
Майклсон добавила, что не встречалась с артистом. По ее словам, Малик никогда не делает того, чего не хочет. «Тот факт, что он взялся за эту песню, мне очень льстит. Он довольно замкнутый человек, а теперь он еще и женат, воспитывает ребенка. Так что он всегда делает только то, что хочет», — добавила она.
Заявление певицы вызвало фурор в социальных сетях. Поклонники пары активно обсуждают новость о бракосочетании музыканта. Многие выразили сомнения в том, что Малик мог раскрыть такую информацию человеку, которого не видел. Вскоре и сама Ингрид написала в Twitter, что неправильно выразилась. Однако поклонники считают, что пара действительно могла пожениться и просто скрывает информацию от окружающих.
О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. Пара много раз сходилась и расходилась. В сентябре 2020 года у Джиджи Хадид и Зейна Малика родилась дочь, которую назвали Хай.
Фото: Instagram/@gigihadid, picture-alliance.com, East News
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