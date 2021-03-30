Певец Зейн Малик и супермодель Джиджи Хадид поженились?

Несколько месяцев назад в прессу просочились слухи о том, что 28-летний молодой человек сделал своей 25-летней возлюбленной предложение руки и сердца. Во время трансляции на сайте Patreon Ингрид рассказала о своей новой песне To Begin Again («Начать сначала»), над которой работала вместе с Маликом. Исполнительница призналась, что творческий процесс шел весьма необычно. Кроме того, она оговорилась, что Зейн с недавнего времени женат.

Майклсон добавила, что не встречалась с артистом. По ее словам, Малик никогда не делает того, чего не хочет. «Тот факт, что он взялся за эту песню, мне очень льстит. Он довольно замкнутый человек, а теперь он еще и женат, воспитывает ребенка. Так что он всегда делает только то, что хочет», — добавила она.