Певец Валерий Меладзе высказался о скором появлении шестого ребенка
Фото: instagram.com/meladzevalerian
На днях стало известно, что супруга исполнителя Альбина Джанабаева находится на последних месяцах беременности. На данный момент она не хочет озвучивать пол будущего малыша. Альбина рассказала о своем интересном положении только на днях, долгое время ей удавалось скрывать округлившиеся формы от окружающих. Все это время 41-летняя жена Меладзе посещала публичные мероприятия. Она выложила снимок в Instagram и подписала: «В ожидании!».
О скором рождении шестого ребенка высказался и сам певец. «Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни», — признался 55-летний многодетный отец. Он добавил, что за столом всегда хватит места для сыновей и дочерей, но, похоже, скоро понадобится еще один стул.
Напомним, для пары это будет уже третий ребенок — у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. Для самого Меладзе ребенок станет шестым — от первого брака с Ириной Малухиной у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.
Фото: Instagram/@albinadzhanabaeva, Instagram/@meladzevalerian
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