Певец Валерий Меладзе высказался о скором появлении шестого ребенка

О скором рождении шестого ребенка высказался и сам певец. «Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни», — признался 55-летний многодетный отец. Он добавил, что за столом всегда хватит места для сыновей и дочерей, но, похоже, скоро понадобится еще один стул.

Напомним, для пары это будет уже третий ребенок — у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. Для самого Меладзе ребенок станет шестым — от первого брака с Ириной Малухиной у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.