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Валерий Меладзе станет отцом в шестой раз

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Валерий Меладзе

Фото: Instagram

Его жена, Альбина Джанабаева, рассказала, что ждет третьего ребенка.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева ждут третьего ребенка. Об этом сообщила в своем личном блоге сама певица, поделившись фото с животом.

«В ожидании», — написала Альбина.

Для пары это будет уже третий ребенок — у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой.

Для самого Меладзе ребенок станет шестым — от первого брака у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.

Пол будущего малыша родители пока не раскрывают.

Ранее Альбина призналась, что, хотя в их отношениях с Меладзе и есть свои сложности, в целом в их паре царит гармония и взаимопонимание.

А недавно Альбина похвасталась шикарными украшениями, стоимость которых составляет не менее полутора миллиона рублей. Поклонники предположили, что это подарок Валерия Меладзе, и, возможно, поводом для этого стало как раз будущее пополнение в семье.

Фото и видео: Instagram Валерия Меладзе

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