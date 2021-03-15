Валерий Меладзе станет отцом в шестой раз
Фото: Instagram
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева ждут третьего ребенка. Об этом сообщила в своем личном блоге сама певица, поделившись фото с животом.
«В ожидании», — написала Альбина.
Для пары это будет уже третий ребенок — у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой.
Для самого Меладзе ребенок станет шестым — от первого брака у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.
Пол будущего малыша родители пока не раскрывают.
Ранее Альбина призналась, что, хотя в их отношениях с Меладзе и есть свои сложности, в целом в их паре царит гармония и взаимопонимание.
А недавно Альбина похвасталась шикарными украшениями, стоимость которых составляет не менее полутора миллиона рублей. Поклонники предположили, что это подарок Валерия Меладзе, и, возможно, поводом для этого стало как раз будущее пополнение в семье.
Фото и видео: Instagram Валерия Меладзе
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