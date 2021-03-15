Валерий Меладзе станет отцом в шестой раз

Для пары это будет уже третий ребенок — у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой.

Для самого Меладзе ребенок станет шестым — от первого брака у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.

Пол будущего малыша родители пока не раскрывают.

Ранее Альбина призналась, что, хотя в их отношениях с Меладзе и есть свои сложности, в целом в их паре царит гармония и взаимопонимание.

А недавно Альбина похвасталась шикарными украшениями, стоимость которых составляет не менее полутора миллиона рублей. Поклонники предположили, что это подарок Валерия Меладзе, и, возможно, поводом для этого стало как раз будущее пополнение в семье.