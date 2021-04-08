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Певец Андрей Губин переехал жить за границу

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Андрей Губин

Фото: EastNews

Известный российский певец Андрей Губин переехал из России в Египет, об этом рассказал друг артиста, который не стал называть имени.

Как уточнил источник, артист арендовал большой красивый дом. Он живет на авторские отчисления, много времени проводит на природе, занимается спортом, творчеством вместе с саунд-продюсером Тарасом Ващишиным.

Как пишет «СтарХит», Губин выбрал для проживания город Дахаб на берегу Акабского залива. «Очень европейское место, популярное у любителей серфинга», — отметил друг исполнителя. Перед переездом Губин вернулся в родную Уфу, чтобы повидаться с близкими. Он также встретился с бизнесменом Андреем Бурматовым. До этого Губин ездил в Египет осенью 2020 года. Он долгое время не выходил на связь.

Ранее 47-летний исполнитель хита «Мальчик-бродяга» прокомментировал свое недавно появившееся в Сети фото, на котором он выглядит заметно постаревшим. Снимками поделилась композитор Ульяна Каракоз. Андрей Губин отреагировал на обрушившуюся на него критику и заявил, что списывать со счетов его пока рано. «Да я страшный, как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 километров», — добавил он. Он отметил, что сейчас записывает новые песни с композитором Тарасом Ващишиным.

Андрей Губин полюбился публике своими романтическими композициями и внешностью нежного юного мальчика. После исчезновения со сцены долгое время певец был в тени из-за проблем со здоровьем: врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия лица». Артист писал музыку для других, жил на авторские отчисления.

Фото: Instagram/@tarasbeat, EastNews, Global Look Press

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