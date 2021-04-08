Певец Андрей Губин переехал жить за границу

Как уточнил источник, артист арендовал большой красивый дом. Он живет на авторские отчисления, много времени проводит на природе, занимается спортом, творчеством вместе с саунд-продюсером Тарасом Ващишиным.

Как пишет «СтарХит», Губин выбрал для проживания город Дахаб на берегу Акабского залива. «Очень европейское место, популярное у любителей серфинга», — отметил друг исполнителя. Перед переездом Губин вернулся в родную Уфу, чтобы повидаться с близкими. Он также встретился с бизнесменом Андреем Бурматовым. До этого Губин ездил в Египет осенью 2020 года. Он долгое время не выходил на связь.