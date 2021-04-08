Певец Андрей Губин переехал жить за границу
Фото: EastNews
Как уточнил источник, артист арендовал большой красивый дом. Он живет на авторские отчисления, много времени проводит на природе, занимается спортом, творчеством вместе с саунд-продюсером Тарасом Ващишиным.
Как пишет «СтарХит», Губин выбрал для проживания город Дахаб на берегу Акабского залива. «Очень европейское место, популярное у любителей серфинга», — отметил друг исполнителя. Перед переездом Губин вернулся в родную Уфу, чтобы повидаться с близкими. Он также встретился с бизнесменом Андреем Бурматовым. До этого Губин ездил в Египет осенью 2020 года. Он долгое время не выходил на связь.
Ранее 47-летний исполнитель хита «Мальчик-бродяга» прокомментировал свое недавно появившееся в Сети фото, на котором он выглядит заметно постаревшим. Снимками поделилась композитор Ульяна Каракоз. Андрей Губин отреагировал на обрушившуюся на него критику и заявил, что списывать со счетов его пока рано. «Да я страшный, как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 километров», — добавил он. Он отметил, что сейчас записывает новые песни с композитором Тарасом Ващишиным.
Андрей Губин полюбился публике своими романтическими композициями и внешностью нежного юного мальчика. После исчезновения со сцены долгое время певец был в тени из-за проблем со здоровьем: врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия лица». Артист писал музыку для других, жил на авторские отчисления.
Фото: Instagram/@tarasbeat, EastNews, Global Look Press
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