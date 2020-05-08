«Да, я страшный как черт»: изменившийся внешне Андрей Губин рассказал о своем состоянии здоровья

Андрей Губин отреагировал на обрушившуюся на него критику и заявил, что списывать со счетов его пока рано. «Да я страшный как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км. Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо. К тому же на фото уставший — с пяти утра на ногах, бессонница. В общем чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние», — рассказал Губин изданию «Стархит». Кроме того, артист отметил, что сейчас записывает новые песни с композитором Тарасом Ващишиным: «Пока мы только записываем новые композиции, и в данной ситуации это для меня важнее, чем гастроли. Но даже если я буду горбатый и хромой, смогу сделать такой музыкальный номер, что стыдно не будет и дети от страха не заплачут».