«Да, я страшный как черт»: изменившийся внешне Андрей Губин рассказал о своем состоянии здоровья
Фото: Instagram
В минувшие выходные композитор Ульяна Каракоз поделилась свежими снимками с Андреем Губиным: «Наконец, Андрюша до нас добрался)! Хорошо провели время! Все будет хорошо!», а позднее эти кадры появились в фанатском аккаунте, посвященном певцу. «Я бы его не узнала», «Что с ним стало?», «Постарел», «Ему только 46, а как он выглядит — печально, конечно», «Постарел конкретно, хоть убей. Со здоровьем явно нелады, раз в 45 выглядит на все 55», «Он вообще забил на себя, и видно, что давно это сделал, занялся бы опять сценой и все сразу хорошо бы все было!», «В 46 он как дед 70-тилетний», «Время беспощадно», «Похудел как», «Ему омолаживающие процедуры нужны», — написали тогда в комментариях поклонники артиста.
Андрей Губин отреагировал на обрушившуюся на него критику и заявил, что списывать со счетов его пока рано. «Да я страшный как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км. Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо. К тому же на фото уставший — с пяти утра на ногах, бессонница. В общем чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние», — рассказал Губин изданию «Стархит». Кроме того, артист отметил, что сейчас записывает новые песни с композитором Тарасом Ващишиным: «Пока мы только записываем новые композиции, и в данной ситуации это для меня важнее, чем гастроли. Но даже если я буду горбатый и хромой, смогу сделать такой музыкальный номер, что стыдно не будет и дети от страха не заплачут».
Фото: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!