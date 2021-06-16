Петр Красилов с Ириной Шебеко и другие звездные пары, которые распались в этом году

Петр Красилов, известный по ролям в сериалах «Бедная Настя» и «Не родись красивой», развелся с супругой после 16 лет брака. Слухи о крахе их романа ходили уже давно, однако Петр постоянно опровергал их.

Ранее стало известно, что его супруга Ирина Шебеко переехала в Лос-Анджелес вместе с их общей дочерью. Ирина хотела учиться на фотографа, а Красилов переживал, что очень скучает по своей семье.