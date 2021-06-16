Петр Красилов с Ириной Шебеко и другие звездные пары, которые распались в этом году
Петр Красилов, известный по ролям в сериалах «Бедная Настя» и «Не родись красивой», развелся с супругой после 16 лет брака. Слухи о крахе их романа ходили уже давно, однако Петр постоянно опровергал их.
Ранее стало известно, что его супруга Ирина Шебеко переехала в Лос-Анджелес вместе с их общей дочерью. Ирина хотела учиться на фотографа, а Красилов переживал, что очень скучает по своей семье.
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Сегодня стало известно, что, несмотря на попытки сохранить отношения, пару спасти не удалось.
«Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться», — рассказал СтарХиту источник, близкий к паре.
Несмотря на то, что год начался совсем недавно, многие крепкие пары уже успели подать на развод.
Младшая дочь Бориса Немцова, Дина, объявила о расставании с супругом — совсем недавно она вышла замуж и обручилась со своим одногруппником. Причины разрыва уточнять она не стала.
Павел Мамаев и его уже бывшая супруга Алана объявили о разводе. Причиной стала измена футболиста — во время сборов в Испании он завел роман с местной красавицей.
На прошлой неделе стало известно о разводе Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова. Как отметила актриса, они остались хорошими друзьями и будут вместе воспитывать своих детей.
Проблемы в отношениях Иды Галич и ее супруга Алана Басиева были уже давно, однако всего две недели назад пара оформила развод официально. О причинах расставания ничего не сообщается, однако им тоже удалось сохранить хорошие отношения.
Фото: @galichida
Брак Семена Слепакова и дочери миллиардера Карины Аванесян тоже распался — друзья юмориста рассказывают, что причиной стала измена, которую супруга не простила.
Фото: Instagram Иды Галич, Дины Немцовой, Аланы Мамаевой, Дарьи Мельниковой, Global look Press
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