Петр Федоров признался в любви к бывшей девушке спустя 4 года после расставания
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Фото: East News Russia
Актер Петр Федоров неоднократно заявлял в интервью, что сейчас не состоит в серьезных отношениях. Однако, как выяснилось, будущей избраннице 39-летнего артиста придется непросто. Звезда «Дуэлянта» недавно признался, что до сих пор испытывает чувства к бывшей возлюбленной, модели Анастасии Ивановой, с которой он расстался в 2017 году, и вряд ли когда-нибудь сможет ее забыть.
«Настю я всегда буду любить», — признался Петр Федоров в интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света». Когда же ведущая уточнила, будет ли экс-возлюбленная также важна для него, если у него сложатся новые отношения с доругой женщиной, Федоров ответил утвердительно.
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Артист также отметил, что простить близкого человека ему проще, чем забыть. Связанные с возлюбленной переживания навсегда остаются частью него.
Петр Федоров и Анастасия Иванова начали встречаться в 2001 году, когда актеру был 21 год. На тот момент он был выпускником Театрального института имени Б. В. Щукина, сыграл несколько ролей в спектаклях и кинофильмах и еще не успел обрести популярность. Роман пары продолжался 14 лет. Влюбленные часто выходили в свет вместе и при этом не скрывали чувств друг к другу зачастую смущая публику.
Тем неожиданней для окружающих стал разрыв, последовавший в 2017 году. О причинах расставания ни Анастасия, ни Петр не говорят до сих пор. Позднее возникли слухи о новых отношениях Федорова, но в интервью Бондарчук актер заявил, что сейчас ни с кем н встречается.
Фото и видео: East News; Pravda Komsomolskaya, Anton Belitsky, Ali Magomedov, Gennadii Usoev/Global Look Press