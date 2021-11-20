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Петр Федоров признался в любви к бывшей девушке спустя 4 года после расставания

Звезда «Дуэлянта» и «Сталинграда» Петр Федоров 14 лет встречался с моделью Анастасией Ивановой. Но в 2017 году пара рассталась. В свежем интервью 39-летний артист признался, что у него до сих пор остались чувства к бывшей возлюбленной, и в его жизни она всегда будет занимать особое место.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Петр Федоров и Анастасия Иванова, 2016 год

Фото: East News Russia

Актер Петр Федоров неоднократно заявлял в интервью, что сейчас не состоит в серьезных отношениях. Однако, как выяснилось, будущей избраннице 39-летнего артиста придется непросто. Звезда «Дуэлянта» недавно признался, что до сих пор испытывает чувства к бывшей возлюбленной, модели Анастасии Ивановой, с которой он расстался в 2017 году, и вряд ли когда-нибудь сможет ее забыть.

«Настю я всегда буду любить», — признался Петр Федоров в интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света». Когда же ведущая уточнила, будет ли экс-возлюбленная также важна для него, если у него сложатся новые отношения с доругой женщиной, Федоров ответил утвердительно.

Петр Федоров.

Петр Федоров.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Артист также отметил, что простить близкого человека ему проще, чем забыть. Связанные с возлюбленной переживания навсегда остаются частью него.

Петр Федоров и Анастасия Иванова начали встречаться в 2001 году, когда актеру был 21 год. На тот момент он был выпускником Театрального института имени Б. В. Щукина, сыграл несколько ролей в спектаклях и кинофильмах и еще не успел обрести популярность. Роман пары продолжался 14 лет. Влюбленные часто выходили в свет вместе и при этом не скрывали чувств друг к другу зачастую смущая публику.

Тем неожиданней для окружающих стал разрыв, последовавший в 2017 году. О причинах расставания ни Анастасия, ни Петр не говорят до сих пор. Позднее возникли слухи о новых отношениях Федорова, но в интервью Бондарчук актер заявил, что сейчас ни с кем н встречается.

Фото и видео: East News; Pravda Komsomolskaya, Anton Belitsky, Ali Magomedov, Gennadii Usoev/Global Look Press

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