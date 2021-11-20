Петр Федоров признался в любви к бывшей девушке спустя 4 года после расставания

Артист также отметил, что простить близкого человека ему проще, чем забыть. Связанные с возлюбленной переживания навсегда остаются частью него.

Петр Федоров и Анастасия Иванова начали встречаться в 2001 году, когда актеру был 21 год. На тот момент он был выпускником Театрального института имени Б. В. Щукина, сыграл несколько ролей в спектаклях и кинофильмах и еще не успел обрести популярность. Роман пары продолжался 14 лет. Влюбленные часто выходили в свет вместе и при этом не скрывали чувств друг к другу зачастую смущая публику.

Тем неожиданней для окружающих стал разрыв, последовавший в 2017 году. О причинах расставания ни Анастасия, ни Петр не говорят до сих пор. Позднее возникли слухи о новых отношениях Федорова, но в интервью Бондарчук актер заявил, что сейчас ни с кем н встречается.