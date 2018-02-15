Петр Федоров закрутил роман с участницей шоу «Топ-модель по-русски» Анной Соколовой‍

Анна Соколова тоже поделилась с подписчиками снимком с Петром Федоровым. Правда, модель решила опубликовать более романтичное фото, на котором актер трогательно целует ее в висок на фоне живописного пейзажа. Сейчас влюбленные отдыхают на Шри-Ланке и делятся подробностями своего путешествия в соцсетях.

Фото: Instagram