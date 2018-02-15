Петр Федоров закрутил роман с участницей шоу «Топ-модель по-русски» Анной Соколовой
Актер расстался с гражданской супругой, моделью Анастасией Ивановой после четырнадцати лет отношений и рассекретил новую возлюбленную.
Петр Федоров перестал скрывать новый роман в День всех влюбленных. Актер опубликовал в Instagram совместное фото с двадцатилетней участницей четвертого сезона шоу «Топ-модель по-русски» Анной Соколовой и красноречиво поздравил всех с праздником.
Анна Соколова тоже поделилась с подписчиками снимком с Петром Федоровым. Правда, модель решила опубликовать более романтичное фото, на котором актер трогательно целует ее в висок на фоне живописного пейзажа. Сейчас влюбленные отдыхают на Шри-Ланке и делятся подробностями своего путешествия в соцсетях.
Фото: Instagram
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