«Первый раз вижу футболку на Ренате»: Литвинова удивила подписчиков честным фото из поезда

Фото сопровождал текст, который рекламировал футболки российского спортивного бренда с возможностью вышивки на них любых элементов. Например, на рукаве футболки Литвиновой можно увидеть ее инициалы.

Фоловеры актрисы обратили равное внимание как на футболку, так и на непривычный образ звезды.