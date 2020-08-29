«Первый раз вижу футболку на Ренате»: Литвинова удивила подписчиков честным фото из поезда
Фото: Global Look Press
Актриса Рената Литвинова крайне редко предстает перед публикой без мейк-апа в утонченно-драматичной стилистике. Карминовые губы, изящные стрелки и уложенные волной волосы — в ином образе звезда фильма «Небо. Самолет. Девушка» и не представляется. Тем удивительнее было поклонникам 53-летней артистки увидеть ее «дорожное» фото, сделанное в вагоне поезда.
Фото сопровождал текст, который рекламировал футболки российского спортивного бренда с возможностью вышивки на них любых элементов. Например, на рукаве футболки Литвиновой можно увидеть ее инициалы.
Фоловеры актрисы обратили равное внимание как на футболку, так и на непривычный образ звезды.
Первый раз вижу Ренату в футболке,
— призналась ода из подписчиц. «А без боевого раскраса такая клёвая! Очень нежная! И с макияжем супер! Но так прям очень молода и нежна» — написала другая поклонница. Подписчики оставили множество комплиментов под постом и даже сравнили Ренату с Мэрилин Монро.
А недавно Рената Литвинова стала героиней художественной фотосессии, которую снимали в московском метро. Поклонников впечатлил образ любимой актрисы в роскошном черном платье бренда Balenciaga.
Фото: @renatalitvinovaofficiall/Instagram; Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Dmitry Golubovich, Nadezhda Markalova/Global Look Press
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