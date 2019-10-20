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Первые встречи и первые расставания: чем запомнился второй выпуск романтического шоу «План Б»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова

Фото: кадр из программы

В эфир вышел очередной выпуск скандального проекта.

В воскресенье, 20 октября, в эфир вышел второй выпуск романтического реалити-шоу «План Б», в котором свое счастье ищут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. В этом эпизоде звезды телеканала ТНТ познакомились с потенциальными вторыми половинками, которых выбрали друг для друга. По итогам кастинга Тимура ждала встреча с одиннадцатью прекрасными девушками, а Ольгу — с десятью горячими мужчинами. Телеведущая была удивлена, увидев среди участников двоих старых знакомых — Романа Гриценко и Валерия Поповича. Тем не менее, Ольге и Тимуру практически сразу после знакомства пришлось попрощаться с несколькими участниками — дальнейшее участие продолжат восемь девушек и восемь парней.

Первым проект покинул Павел Назаров, брат Евгения Назарова, обидевшего Ольгу в реалити-шоу «Замуж за Бузову». По словам поющей телеведущей, она не почувствовала ни капли симпатии от молодого человека. Кроме того, мужскую команду покинул Леон Клима из Лос-Анджелеса.

Тимуру Батрутдинову также весьма не просто было выбрать троих девушек, с которыми он готов расстаться. Свою личную жизнь за пределами «Плана Б» будут строить Евгения Громовик, Елена Мошнина и Вероника Горянина.

Следите за новыми выпусками шоу «План Б» каждое воскресенье на телеканале ТНТ.

Фото: кадры из программы, Instagram

Видео: Instagram

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