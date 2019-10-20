Первые встречи и первые расставания: чем запомнился второй выпуск романтического шоу «План Б»

Первым проект покинул Павел Назаров, брат Евгения Назарова, обидевшего Ольгу в реалити-шоу «Замуж за Бузову». По словам поющей телеведущей, она не почувствовала ни капли симпатии от молодого человека. Кроме того, мужскую команду покинул Леон Клима из Лос-Анджелеса.

Тимуру Батрутдинову также весьма не просто было выбрать троих девушек, с которыми он готов расстаться. Свою личную жизнь за пределами «Плана Б» будут строить Евгения Громовик, Елена Мошнина и Вероника Горянина.

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