Первую жену и детей Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за финансовых проблем

Первая семья Иосифа Пригожина — жена Елена, сын Дмитрий и дочь Даная — лишились квартиры из-за долгов, сообщает «Лента» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Компания «Бенефит» подала иск с требованием взыскать задолженность по договору финансовой аренды в размере 4 миллионов рублей, в результате чего женщина с детьми утратили право использовать жилье.

Позже, в беседе с корреспондентом «РЕН ТВ» продюсер прокомментировал случившееся: «Я ушел, оставил всю недвижимость, помогал как мог, делал все, что было в моих силах. Как можно было взять влупиться и поставить под удар собственных детей? Если бы я знал, отмотав пленку на много лет назад, безусловно я бы не стал оформлять недвижимость на бывшую свою супругу и детей. Я же не думал, что они сумеют взять это и профукать, заложить куда-то».

Иосиф Пригожин подчеркнул, что у его бывшей супруги сейчас новая жизнь и новый молодой муж, и именно он должен нести ответственность за происходящее, а не «бывший»: «Мне ни минуты не стыдно, что я так говорю. Я что, должен всю жизнь подбирать за ними? Я сделал все, что должен был сделать. Я встал в шортах и ушел. Первый мой брак треснул давно».

Что касается детей, он много раз предупреждал их, чтобы они не подписывали никаких бумаг. Сейчас отец снимает квартиру для дочери Данаи, так как она «девочка и не замужем».

Елена — первая супруга Иосифа Пригожина. После развода с ней он женился на кастинг-менеджере Лейле Фаттаховой. Певица Валерия стала его третьей по счету и самой любимой женой.