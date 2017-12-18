«Первое стихотворение наизусть»: двухлетняя дочь Юлии Проскуряковой показала талант актрисы
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Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой прочитала свой первый стих в 2 года и 2 месяца.
Маленькая Вероника, дочь Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева, растет смышленой и талантливой девочкой. Она уже успела сняться в мамином клипе, а сегодня рассказала свой первый стих.
«УРА!!!) НАШЕ ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ НАИЗУСТЬ!) Правда, первую строчку "Мишка косолапый" снять не успели, зато Вероника точно показывает, как именно Мишка косолапый идёт по лесу!) Нам 2 года и 2 месяца», — похвастался гордый отец талантами дочери.
«Какая умничка», «Милаааашечка», «И это только 2 годика», «Прелесть куколка красивенькая, умница», «Артистические данные налицо!!!», «Девочка умничка! Проговаривает все буковки чистенько и точно воспроизводит медведя!!!!», «Как "р" хорошо произносит», «Да у вас уже буква Р почти как настоящая!», «Это, безусловно, заслуга родителей, бабушек и няни (если есть), все молодцы», — восхищаются фанаты.
Фото: instagram