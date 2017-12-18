Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой прочитала свой первый стих в 2 года и 2 месяца.

Маленькая Вероника, дочь Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева, растет смышленой и талантливой девочкой. Она уже успела сняться в мамином клипе, а сегодня рассказала свой первый стих.

«УРА!!!) НАШЕ ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ НАИЗУСТЬ!) Правда, первую строчку "Мишка косолапый" снять не успели, зато Вероника точно показывает, как именно Мишка косолапый идёт по лесу!) Нам 2 года и 2 месяца», — похвастался гордый отец талантами дочери.