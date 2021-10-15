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Персона нон грата: Ксения Собчак теряет рабочие контракты из-за смертельного ДТП

Авария, произошедшая с ведущей 9 октября в Сочи и унесшая жизнь 35-летней Екатерины Тарасовой, сделала Ксению Собчак объектом травли со стороны многих людей. Из-за того, что звезда покинула место ДТП, опаздывая на самолет, а не оказала помощь пострадавшим, Собчак обвиняют в циничности. От Ксении начали отворачиваться и работодатели — на одном мероприятии ее уже заменили на другую ведущую.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

Фото: @xenia_sobchak/Instagram

Планировалось, что Ксения Собчак будет вести конкурс красоты Miss Russian United States в Лос-Анджелесе. Участие ведущей было заявлено на афише мероприятия. Но буквально за сутки до конкурса Ксению заменили на певицу Анну Седокову, сообщает Telegram-канал.

Ксения Собчак и Игорь Верник разговаривают в гримерке перед концертом в Сочи

Помимо этого, из-за скандала с ДТП от Ксении начинают уходить рекламодатели. Ведущая больше не сможет зарабатывать деньги на рекламных интеграциях в своих YouTube-шоу и социальных сетях, говорится в источнике.

Напомним, что 9 октября автомобиль, который вез Ксению Собчак в аэропорт города Сочи, столкнулся со встречной машиной. Одна из пострадавших, Екатерина Тарасова, погибла на месте. Собчак покинула место ДТП на другом автомобиле, предварительно, как она рассказала позднее, вызвав и проконтролировав приезд скорой.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press