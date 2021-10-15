Персона нон грата: Ксения Собчак теряет рабочие контракты из-за смертельного ДТП
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak/Instagram
Планировалось, что Ксения Собчак будет вести конкурс красоты Miss Russian United States в Лос-Анджелесе. Участие ведущей было заявлено на афише мероприятия. Но буквально за сутки до конкурса Ксению заменили на певицу Анну Седокову, сообщает Telegram-канал.
Помимо этого, из-за скандала с ДТП от Ксении начинают уходить рекламодатели. Ведущая больше не сможет зарабатывать деньги на рекламных интеграциях в своих YouTube-шоу и социальных сетях, говорится в источнике.
Напомним, что 9 октября автомобиль, который вез Ксению Собчак в аэропорт города Сочи, столкнулся со встречной машиной. Одна из пострадавших, Екатерина Тарасова, погибла на месте. Собчак покинула место ДТП на другом автомобиле, предварительно, как она рассказала позднее, вызвав и проконтролировав приезд скорой.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press