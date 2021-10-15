Персона нон грата: Ксения Собчак теряет рабочие контракты из-за смертельного ДТП

Помимо этого, из-за скандала с ДТП от Ксении начинают уходить рекламодатели. Ведущая больше не сможет зарабатывать деньги на рекламных интеграциях в своих YouTube-шоу и социальных сетях, говорится в источнике.

Напомним, что 9 октября автомобиль, который вез Ксению Собчак в аэропорт города Сочи, столкнулся со встречной машиной. Одна из пострадавших, Екатерина Тарасова, погибла на месте. Собчак покинула место ДТП на другом автомобиле, предварительно, как она рассказала позднее, вызвав и проконтролировав приезд скорой.