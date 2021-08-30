Пэрис Хилтон поздравила будущего мужа с годовщиной: «Лучшее, что случилось со мной»
Недавно Пэрис впечатлила количеством нарядов, которые она готовит к свадебному торжеству, а сегодня — умилила поклонников трогательным признанием возлюбленному: «Любовь всей моей жизни, я не думаю, что когда-либо смогу избавиться от ощущения бабочек в животе, когда нахожусь рядом с тобой», — начала пост она.
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Фото: Личный Instagram @parishilton
Избранник Пэрис Картер Реум — бизнесмен, занимающийся венчурными инвестициями. Пара вместе с 2019 года. Пэрис не устает наслаждаться чувством безусловной любви: «Когда мы смотрим друг другу в глаза, я вижу, какой ты красивый, умный и с такой прекрасной душой. Наша любовная история — это лучшее, что случалось со мной. Я не могу перестать благодарить небеса за тебя. Я люблю эту жизнь, что у нас есть, эту любовь, которой мы делимся, и я люблю ТЕБЯ», — добавила звезда.
Судя по всему, чувства Пэрис более чем взаимные, чего стоит предложение. В день ее рождения, 17 февраля, жених устроил для Пэрис романтический сюрприз во время их отдыха на экзотических островах. Все организовать помогали близкие друзья и родные невесты. Девушка была уверена, что идет на ужин, а оказалось, что ее ждет более невероятное событие. После того как она торжественно сказала «Да», будущие муж и жена отметили такое важное решение «белой вечеринкой». Свадьба запланирована на 11 ноября.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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