Пэрис Хилтон поздравила будущего мужа с годовщиной: «Лучшее, что случилось со мной»

Избранник Пэрис Картер Реум — бизнесмен, занимающийся венчурными инвестициями. Пара вместе с 2019 года. Пэрис не устает наслаждаться чувством безусловной любви: «Когда мы смотрим друг другу в глаза, я вижу, какой ты красивый, умный и с такой прекрасной душой. Наша любовная история — это лучшее, что случалось со мной. Я не могу перестать благодарить небеса за тебя. Я люблю эту жизнь, что у нас есть, эту любовь, которой мы делимся, и я люблю ТЕБЯ», — добавила звезда.