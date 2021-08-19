Пэрис Хилтон сделает из своей свадьбы шоу и наденет 10 платьев: «Я нашла своего принца»

Напомним, Пэрис Хилтон обручилась с Картером Реумом после года отношений. Об этом звезда сообщила в день своего 40-летия. Предложение руки и сердца было невероятно романтичным и было сделано на экзотическом острове. Знаковое событие отметили «белой» вечеринкой.

До этого девушка была помолвлена три раза: в 2000-м году ее женихом был манекенщик Джейсон Шо, в 2005-м — греческий бизнесмен Пэрис Лацис, а в 2017-м Хилтон звал связать себя узами брака актер украинского происхождения Крис Зилка. Но замуж за них она так и не вышла. Ведущая не скрывает, что хочет стать мамой, и год назад рассказала изданию The Sunday Times, что даже заморозила яйцеклетки.