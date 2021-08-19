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Пэрис Хилтон сделает из своей свадьбы шоу и наденет 10 платьев: «Я нашла своего принца»

Во время американского шоу Джимми Фэллона светская львица поделилась свадебными планами. Совсем скоро она выйдет замуж за своего избранника Картера Реума, а детали торжества она, в отличие от многих звезд, не держит в секрете. Знаменитость планирует устроить трехдневный праздник и готовит 10 свадебных платьев.
Пэрис Хилтон сделает из своей свадьбы шоу и наденет 10 платьев: «Я нашла своего принца»

40-летняя Пэрис призналась, что процесс подготовки в последние месяцы — «крайне напряженный». По словам It-girl, многое еще предстоит сделать, но луки уже однозначно подобраны. Хилтон планирует поменять за свадебные дни десять нарядов, один из которых точно будет розовым — любимого цвета невесты: «Я люблю переодеваться», — пошутила они и добавила, что ее жених, вероятно, ограничится одним костюмом, поскольку «он не так требователен, как я».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пэрис Хилтон готовит десять нарядов

Фото: face to face/Global Look Press

Свадьба Пэрис не станет и тайным событием, спрятанным от наблюдательных глаз поклонников. Каждый момент праздника будет запечатлен операторами, а лучшие кадры войдут в документальное шоу Хилтон о себе самой и своей жизни: «Я хочу, чтобы фанаты увидели, что я нашла своего прекрасного принца и что у этой сказки счастливый конец», — пояснила Хилтон.

Напомним, Пэрис Хилтон обручилась с Картером Реумом после года отношений. Об этом звезда сообщила в день своего 40-летия. Предложение руки и сердца было невероятно романтичным и было сделано на экзотическом острове. Знаковое событие отметили «белой» вечеринкой.

До этого девушка была помолвлена три раза: в 2000-м году ее женихом был манекенщик Джейсон Шо, в 2005-м — греческий бизнесмен Пэрис Лацис, а в 2017-м Хилтон звал связать себя узами брака актер украинского происхождения Крис Зилка. Но замуж за них она так и не вышла. Ведущая не скрывает, что хочет стать мамой, и год назад рассказала изданию The Sunday Times, что даже заморозила яйцеклетки.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press

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