Перенесшая тяжелую болезнь дочь Елены Воробей поразила поклонников своей красотой

«18 лет... Так мало и уже так много... Пусть все, о чем ты мечтаешь, непременно сбудется», — обратилась к Соне 53-летняя артистка. Поклонники и коллеги артистки пришли в восторг от фотографии Лебенбаум. По их словам, девочка становится все краше.

«Куколка! Расцветает!», — написал актер Эммануил Виторган. «Поздравляю! Счастья вам, девочки!», — оставил комментарий певец Игорь Николаев. Поклонники уверены, что Соня превратилась в настоящую красавицу. «Чудо, как хороша», — признались они.

Ранее Елена Воробей стала новой гостьей шоу «Алена, блин!». В беседе с ведущей Елена раскрыла тайны своей личной жизни и рассказала, почему ей ни разу не удалось построить долгих и серьезных отношений. Елена призналась, что ее отношения с мужчинами — это поиск. Когда она завела свой первый роман с театральным актером Андреем Кислюком, она думала, что это на всю жизнь. Однако роман долго не продлился — пара рассталась, и с тех пор длительных отношений у Елены не было.