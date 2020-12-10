Елена Воробей рассказала о личной жизни и новом мужчине: «Я очень уважаю этого человека»

Елена Воробей стала новой гостьей шоу «Алена, блин». В беседе с ведущей Елена раскрыла тайны своей личной жизни и рассказала, почему ей ни разу не удалось построить долгих и серьезных отношений.

Елена призналась, что ее отношения с мужчинами — это поиск. Когда она завела свой первый роман с театральным актером Андреем Кислюком, она думала, что это на всю жизнь. Однако роман долго не продлился — пара рассталась, и с тех пор длительных отношений у Елены не было.

«Мало кто может рядом со мной ужиться, после того, кем я стала, к чему пришла, что имею», —рассказывает Елена.

Она считает себя сильным человеком, но и у нее есть слабости, демонстрировать которые она не любит с детства. Юмористка рассказала один случай, когда разрыдалась в кино: «Меня успокаивал весь зал».

Елена признается, что за слезы ей было очень стыдно.

«Я очень уважаю этого человека. Я надеюсь, что испытание, которое выпало на его плечи в виде меня, сильной и маленькой актрисы, он сможет вынести».

Воробей рассказала, что сейчас не одна, и у нее есть любимый. Предположительно, новый мужчина Воробей моложе ее, но она не беспокоится по этому поводу. Романы с мужчинами моложе нее ей не в новинку.

«Какие мои годы. Мне всего лишь 18, остальное стаж», — смеется Елена.

О своем новом возлюбленном Елена говорит мало. Актриса признается, что они начали жить вместе, на ее территории. Вместе они недавно, и пока притираются друг к другу. Выставлять свою личную жизнь на широкое обозрение она, однако, не хочет.

«Я против того, чтобы этим торговать, поскольку ничем хорошим это, как правило, не заканчивается».

Ранее в СМИ появилась информация о возможной скорой свадьбе Воробей с чиновником Сергеем Евтуховичем.