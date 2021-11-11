Перенесшая коронавирус Лариса Гузеева сильно поправилась после тяжелой болезни

А после первого эфира передачи «Давай поженимся!» стало понятно, о чем именно говорила Гузеева — после болезни она поправилась. Отразилась недавняя инфекция и на состоянии актрисы:

«Я первый день сегодня, я не знаю, как я буду работать. Я туплю, забываю слова, забываю, о чем начинаю говорить. Это совсем другой человек. Я "до" ковида и я сегодня — это два разных человека», — призналась она в самом начале эфира.

На последствия коронавируса, а также на то, что болезнь отразилась на внешности, не раз жаловались звезды. Кто-то, как и Гузеева, во время болезни набрал лишний вес, у кого-то начали выпадать волосы и появились другие неприятные проблемы.

При этом Гузеевой, к ее удивлению, после выздоровления пришлось столкнуться с нападками хейтеров:

«Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим от ковида я не встречала, и нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну и как без меня… Людоеды, остановитесь», — высказалась она в личном блоге.