Лариса Гузеева пожаловалась, что ковид «ударил» по ее внешности: «Страшная невозможно»

В конце сентября 62-летняя заслуженная артистка РФ в тяжелом состоянии была госпитализирована в Коммунарку, в которой она провела три недели. На данный момент болезнь отступает и Ларису Гузееву выписали из больницы, теперь она восстанавливает свое здоровье в домашних условиях. Однако, ведущая проекта «Давай поженимся!» все еще не может прийти в нормальное состояние. Болезнь повлияла не только на ее внутреннее состояние, но и на внешнее. «Я сейчас страшная невозможно. Осталось дождаться, когда смогу выйти на улицу...», — заявляет артистка.

На факт болезни телеведущей подписчики часто негативно реагировали в комментариях, что несомненно вызывало ее негодование. Но на данный момент времени для Ларисы Гузеевой в первую очередь стоит важность приведения в норму своего уклада жизни. А также искренне жалеет о том, что в свое время игнорировала потребность проведения вакцинации. «Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий», — делится она своими мыслями. И желает всем своим зрителям здоровья и просит беречь себя.