Сын Яны Рудковской вернулся к тренировкам на следующий день после перелома руки
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Фото: Личный Instagram @plushenkoofficial
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья сына Александра, получившего перелом руки: «Ладно бы на льду сломал, так не обидно было бы. Поиграл в футбол, на воротах постоял. Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму. На следующий день после перелома уже вышел на лед с одинарными прыжками. Мужик!», — гордо сообщил папа.
При этом подписчики совершенно не разделили восхищения Евгения и настаивают на том, что родители серьезно рискуют здоровьем сына. Одно случайное падение и ему может грозить операция или еще более серьезные проблемы. «Взрослые, что же вы делаете? У ребенка перелом, а он на коньках! Не дай Бог, упадет опять на ручку, доломает окончательно», — переживают фолловеры.
Стоит отметить, что Евгений является опытным спортсменом и сейчас возглавляет академию фигурного катания, а значит, наверняка перед выходом сына на лед убедился, что это не нанесет вреда здоровью его ребенка.
Фото и видео: Instagram