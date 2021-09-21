Сын Яны Рудковской вернулся к тренировкам на следующий день после перелома руки

При этом подписчики совершенно не разделили восхищения Евгения и настаивают на том, что родители серьезно рискуют здоровьем сына. Одно случайное падение и ему может грозить операция или еще более серьезные проблемы. «Взрослые, что же вы делаете? У ребенка перелом, а он на коньках! Не дай Бог, упадет опять на ручку, доломает окончательно», — переживают фолловеры.

Стоит отметить, что Евгений является опытным спортсменом и сейчас возглавляет академию фигурного катания, а значит, наверняка перед выходом сына на лед убедился, что это не нанесет вреда здоровью его ребенка.