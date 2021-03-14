Пенелопа Крус радикально сменила стрижку — и теперь у нее трендовый длинный боб
Фото: Global Look Press
В микроблоге популярная испанская актриса опубликовала свой новый образ со съемок рекламной кампании — с яркими губами и новой прической. Пенелопа Крус радикально сменила стрижку и теперь у нее трендовый длинный боб. Особенность стрижки «длинный боб» — длина чуть ниже мочки уха, прямой пробор, уложенные внутрь или прямо кончики. Ранее 45-летняя звезда предпочитала длинные волосы и носила голливудские укладки с локонами.
Напомним, что в разговоре с журналистами Пенелопа Крус не раз говорила, что не стесняется говорить о старении и естественных процессах в организме. Более того, Крус злит то, что на многие подобные темы в обществе наложено табу: «Гормоны правят миром… Вокруг темы женского организма очень много табу. Думаю, это равносильно неуважению. Какая связь между гормонами и уважением? Связь есть. Когда вы произносите за обеденным столом слова «послеродовая депрессия» или «менопауза», все начинают нервничать. В обществе не принято говорить об этом. И меня это злит».
Фото и видео: @penelopecruzoficial / Instagram, Global Look Press
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