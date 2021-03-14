Пенелопа Крус радикально сменила стрижку — и теперь у нее трендовый длинный боб

Напомним, что в разговоре с журналистами Пенелопа Крус не раз говорила, что не стесняется говорить о старении и естественных процессах в организме. Более того, Крус злит то, что на многие подобные темы в обществе наложено табу: «Гормоны правят миром… Вокруг темы женского организма очень много табу. Думаю, это равносильно неуважению. Какая связь между гормонами и уважением? Связь есть. Когда вы произносите за обеденным столом слова «послеродовая депрессия» или «менопауза», все начинают нервничать. В обществе не принято говорить об этом. И меня это злит».