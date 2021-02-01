Пелагея с дочерью устроили показ семейных нарядов на отдыхе в Дубае
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Пелагея наслаждается отдыхом в Дубае с 4-летней дочерью Таисией. Там певица со своей малышкой каждый меняют наряды и делают красивые фото в них. В блоге артистки появилась целая подборка снимков, на которых мать и дочь устроили показы семейных нарядов.
Кстати, многие знаменитости часто подбирают одинаковую одежду для себя и своих маленьких детей. На одном из снимков таинстенный фотограф запечатлел Пелагею и Тасю в белых нарядах. Певица наела белый топ и длинную юбку, подчеркнув свои рельефные формы, а Тасю нарядили в короткое свободное платье из такой же ткани, что и наряд ее знаменитой мамы.
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
На другом фото Пелагея и Таисия показали себя во всей красе в легких блузах из полупрозрачной голубой ткани. Наряд певицы дополнили такая же длинна свободная юбка, а на Тасю надели короткие джинсовые шорты.
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Одним из фото Пелагея подразнила своих поклонников, особенно мужскую половину. Она сфотографировалась на лежаке в темном пятнистом бикини. Ее дочь позировала тоже на шезлонге в легком костюме схожей расцветки.
Поклонники не устают делать любимой певице комплименты и все время повторять, что развод с Иваном Тиелегиным пошел ей на пользу (историю их отношений читайте на сайте Passion.ru), во всяком случае ее внешности.
Пелагея и Иван встречали Новый год свободнфыми людьми, но на днях стало известно, что процесс раздела имущества все еще продолжается.
Фото и видео: Instagram Пелагеи
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram