Пелагея с дочерью устроили показ семейных нарядов на отдыхе в Дубае

Пелагея наслаждается отдыхом в Дубае с 4-летней дочерью Таисией. Там певица со своей малышкой каждый меняют наряды и делают красивые фото в них. В блоге артистки появилась целая подборка снимков, на которых мать и дочь устроили показы семейных нарядов.

Кстати, многие знаменитости часто подбирают одинаковую одежду для себя и своих маленьких детей. На одном из снимков таинстенный фотограф запечатлел Пелагею и Тасю в белых нарядах. Певица наела белый топ и длинную юбку, подчеркнув свои рельефные формы, а Тасю нарядили в короткое свободное платье из такой же ткани, что и наряд ее знаменитой мамы.