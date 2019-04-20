Пелагея поздравила любимого супруга с победой в хоккейном турнире

Накануне, 19 апреля, состоялся финальный матч серии плей-офф Континентальной Хоккейной Лиги, в котором на льду встретились команды ЦСКА и «Авангард». Впервые в истории обладателем «Кубка Гагарина» стал хоккейный клуб ЦСКА, в которомй играет Иван Телегин, супруг певицы Пелагеи. Несмотря на то, что минувшим вечером артистка была занята в прямом эфире шоу «Голос. Дети», после съемок она приехала в Ледовый дворец «Арена «Балашиха»», где прошел матч, чтобы поздравить любимого мужа с победой. В Instagram наставницы популярного вокального телепроекта появилось фото с супругом и завоеванным трофеем: «Ура! Наконец-то!!! После такого сложного турнира, присоединяемся к поздравлениям @itelegin07 @hccska с победой!!!))) #цвбп #цска #кубокгагарина2019 #красносинийсамыйсильный #хоккей #Пелагея #ивантелегин».