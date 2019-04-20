Пелагея поздравила любимого супруга с победой в хоккейном турнире

Накануне, 19 апреля, состоялся финальный матч серии плей-офф Континентальной Хоккейной Лиги, в котором на льду встретились команды ЦСКА и «Авангард». Впервые в истории обладателем «Кубка Гагарина» стал хоккейный клуб ЦСКА, в которомй играет Иван Телегин, супруг певицы Пелагеи. Несмотря на то, что минувшим вечером артистка была занята в прямом эфире шоу «Голос. Дети», после съемок она приехала в Ледовый дворец «Арена «Балашиха»», где прошел матч, чтобы поздравить любимого мужа с победой. В Instagram наставницы популярного вокального телепроекта появилось фото с супругом и завоеванным трофеем: «Ура! Наконец-то!!! После такого сложного турнира, присоединяемся к поздравлениям @itelegin07 @hccska с победой!!!))) #цвбп #цска #кубокгагарина2019 #красносинийсамыйсильный #хоккей #Пелагея #ивантелегин».
«И Вас, Пелагея, с ПОБЕДОЙ! Мужчины добиваются успеха тогда, когда рядом надежная спутница!!!», «За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина!!!! (ЧМ, Олимпиада, Кубок Гагарина)», «Телега -лучший!!!», «Как успели доехать?!Я всё думала ,у вас прямой эфир,у мужа прямой эфир!!!Молодцы!!!Счастья вам,любви!!!)))», «Красота!!!!!! 😍😍😍Поздравляем!!!!!», «С ПОБЕДОЙ ❤️💙 Столько счастья в одном фото😻😻😻», — присоединились к поздравлениям подписчики певицы.
Больше о семье Пелагеи вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram