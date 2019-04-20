10-летняя дочь Алсу вышла в финал проекта «Голос. Дети»

Неделю назад в шестом сезоне проекта «Голос. Дети» завершились «Поединки» и «Песни на вылет» — лишь двое участников из пятнадцати получили шанс выступить в финале шоу. По правилам проекта, третьего финалиста из тех, кто прошел все предыдущие этапы, в каждой команде должны были определить телезрители во время прямого эфира. Таким образом, минувшим вечером, 19 апреля, стали известны имена еще троих счастливчиков-финалистов.
Команде Пелагеи выпала честь открыть дополнительный отборочный этап. Первой на сцену поднялась Кармен — шестилетняя Анастасия Рогинская, блестяще исполнившая «Испанское болеро». Эстафету приняла Рената Таирова c песней Нины Симон Feeling Good. Замыкала тройку Алика Карпенко, исполнившая шлягер «Песня про эстраду» из репертуара Аллы Пугачевой. По результатам зрительского голосования с результатом в 47% в финал вышла Рената.
Следующими на сцену вышли участники команды Валерия Меладзе. Мария Федулова нежно исполнила песню Алсу «Иногда», Митя Пуховики перевоплотился в итальянца с хитом Тото Кутуньо L’Italiano. Замыкала блок выступлений учеников Валерия Шотаевича Анастасия Сисаури. 14-летняя грузинка из Иванова запомнится зрителям проникновенным исполнением легендарной песни «Осенние листья» из репертуара Ива Монтана. По результатам зрительского голосования, Митя и Настя до последнего шли вровень — юная артистка набрала 48,1% голосов, а зажигательный мальчишка — 41,2% голосов.
Екатерина Гаврилюк из команды Светланы Лободы зажгла зал попурри из песен Жанны Агузаровой «Старый отель» и «Желтые ботинки». Не по годам взрослая Анастасия Иванова потрясла сильным исполнением песни победителя «Евровидения-2014» Кончиты Вурст Rise Like A Phoenix. Закрывала дополнительный отборочный этап дочь Алсу, Микелла Абрамова. Перед «певицей во втором поколении», как окрестил девушку ведущий «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев, стояла непростая задача — ей досталась одна из самых известных песен недавно ушедшей из жизни Юлии Началовой — «Герой не моего романа».
43,8% телезрителей отдали голоса именно за Микеллу, таким образом, дочь Алсу стала последней финалисткой шестого сезона шоу «Голос. Дети». В студии девочку поддерживали мама, папа, бизнесмен Ян Абрамов, дедушка, Рафаэль Абрамов, и старшая сестра Сафина. Узнав результаты голосования, Алсу не смогла сдержать слез.
В следующую пятницу, 26 апреля, после программы «Время» в прямом эфире Первого канала пройдет финал шестого сезона проекта «Голос. Дети».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: кадры из эфира, Instagram
Видео: YouTube/ The Voice Kids Russia / Голос Дети