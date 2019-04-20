10-летняя дочь Алсу вышла в финал проекта «Голос. Дети»

Неделю назад в шестом сезоне проекта «Голос. Дети» завершились «Поединки» и «Песни на вылет» — лишь двое участников из пятнадцати получили шанс выступить в финале шоу. По правилам проекта, третьего финалиста из тех, кто прошел все предыдущие этапы, в каждой команде должны были определить телезрители во время прямого эфира. Таким образом, минувшим вечером, 19 апреля, стали известны имена еще троих счастливчиков-финалистов.

Команде Пелагеи выпала честь открыть дополнительный отборочный этап. Первой на сцену поднялась Кармен — шестилетняя Анастасия Рогинская, блестяще исполнившая «Испанское болеро». Эстафету приняла Рената Таирова c песней Нины Симон Feeling Good. Замыкала тройку Алика Карпенко, исполнившая шлягер «Песня про эстраду» из репертуара Аллы Пугачевой. По результатам зрительского голосования с результатом в 47% в финал вышла Рената.