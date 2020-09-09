Пелагея на фото с отдыха показала идеальную фигуру в стильном пляжном костюме

«Настоящая русская красавица! Восхищаюсь потрясающим, чарующим голосом, который слушать можно бесконечно», «Какая же вы красивая, Поля!», «Наши самые любимые и самые красивые девочки», «Какая красавица, Тасенька солнышко», «Пелагея, вы очень красивая. Пусть отдых будет в кайф», «Убила своей невероятной красотой», «Божечки, Поля, какая красавица-то», «Вау! Просто нет слов! Пелагеюшка, вы великолепны», «Пелагея красотка. Хорошей осени вам. Вы самая классная певица», — сошлись в едином мнении поклонники артистки.

Днем ранее Пелагея показала, как отдыхает с Тасей. Певица с дочкой устроили вечерние зажигательные танцы.