«Педикюр какой шикарный!» 5-летняя дочь Виктории Исаковой очаровала фолловеров актрисы на нежном фото
Фото: Instagram Виктории Исаковой
На новом снимке малышка Варвара сидит на коленях у мамы и что-то ей увлеченно рассказывает. Сама актриса тем временем с любовью и нежностью смотрит на дочь и гладит ее по голове. Подписчикам Виктории очень понравился трогательный черно-белый кадр, особенно многих впечатлил яркий педикюр юной красотки.
Фото: Instagram Виктории Исаковой
«Педикюр!!!!!??», «Зачетный педикюр!», «Ок!Значит тоже своей разрешу, просит», «Педикюр какой аккуратный», «Ой ,а педикюр-то», «Тоже заметила педикюр», «Какая прелесть..! Материнство самое прекрасное на свете чувство для женщины!!!», «Ну, педикюр отменный», «Вот оно счастье», «Самый прекрасный возраст! Маленькие хорошенькие, с педикюром!», «Уютно ,как в коконе», «Красавицы», «У малышки папин профиль, красотка !», «Очень нежное фото», «Какие милые», «Как хороши обе!», «Божечки, а какие педикюры-то. Вы красивые нарисовали», — пишут коллеги, друзья и поклонники звезды в комментариях.
В 2018 году Виктория Исакова в одном из интервью призналась, что воспитывает двухлетнюю дочь. Слухи о пополнении в семействе появились еще в 2016-м, но актриса и ее супруг режиссер Юрий Мороз их не комментировали и ребенка старались скрывать от широкой общественности. Дело в том, что ранее они пережили трагедию: в возрасте трех месяцев умерла их первая общая дочь. После постигшего их горя супруги не рассказывают о личной жизни. Недавно Виктория стала показывать дочь широкой общественности, рассказывая о малышке и о счастье материнства.
«Каждая минута с ней у нас проходит качественно. Но, чтобы мы ни делали — наряжаем ли елку, делаем ли бумажные самолеты, — это все счастье, — признается актриса. — Я и сама учусь тому, чтобы проснуться утром, улыбнуться и сказать: "Как я счастлива!"».
Напомним, для Виктории Исаковой брак с Юрием Морозом стал первым. А режиссер уже был женат: его первой супругой была актриса Марина Левтова, трагически погибшая в 2000 году. От первого брака у Юрия Мороза есть дочь — популярная актриса Дарья Мороз.
Фото: Instagram
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