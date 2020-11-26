«Педикюр какой шикарный!» 5-летняя дочь Виктории Исаковой очаровала фолловеров актрисы на нежном фото

В 2018 году Виктория Исакова в одном из интервью призналась, что воспитывает двухлетнюю дочь. Слухи о пополнении в семействе появились еще в 2016-м, но актриса и ее супруг режиссер Юрий Мороз их не комментировали и ребенка старались скрывать от широкой общественности. Дело в том, что ранее они пережили трагедию: в возрасте трех месяцев умерла их первая общая дочь. После постигшего их горя супруги не рассказывают о личной жизни. Недавно Виктория стала показывать дочь широкой общественности, рассказывая о малышке и о счастье материнства.

«Каждая минута с ней у нас проходит качественно. Но, чтобы мы ни делали — наряжаем ли елку, делаем ли бумажные самолеты, — это все счастье, — признается актриса. — Я и сама учусь тому, чтобы проснуться утром, улыбнуться и сказать: "Как я счастлива!"».

Напомним, для Виктории Исаковой брак с Юрием Морозом стал первым. А режиссер уже был женат: его первой супругой была актриса Марина Левтова, трагически погибшая в 2000 году. От первого брака у Юрия Мороза есть дочь — популярная актриса Дарья Мороз.