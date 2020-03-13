Виктория Исакова впервые откровенно рассказала о 4-летней дочери, которую долго скрывала

Виктория Исакова в интервью изданию «ОК!» призналась, что ее 4-летняя дочь Варя растет одаренным и смышленым ребенком. «В другие города я ее на гастроли не беру. У нее свой плотный график. Она занимается фигурным катанием, учит иностранный язык. Но, когда я снимаюсь в Москве, Варю иногда привозят ко мне на работу», — рассказывает Виктория Исакова.

Актрис признается, что, скорее всего, дочь пойдет по стопам родителей. «Когда она была маленькой, то долго ходила с большой старой лупой и всем говорила, что снимает кино. На вопрос, какое, всегда отвечала: "Маму и папу снимаю", — рассказывает актриса о дочери. — Поэтому у нее есть гаджеты, которыми она все может снимать».

Для Виктории счастье — каждая минута, проведенная с 4-летней дочерью, которую она так долго скрывала от общественности, оберегая ее покой.

«Каждая минута с ней у нас проходит качественно. Но, чтобы мы ни делали — наряжаем ли елку, делаем ли бумажные самолеты, — это все счастье, — признается актриса. — Я и сама учусь тому, чтобы проснуться утром, улыбнуться и сказать: "Как я счастлива!"».