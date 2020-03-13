Виктория Исакова впервые откровенно рассказала о 4-летней дочери, которую долго скрывала
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Виктория Исакова в интервью изданию «ОК!» призналась, что ее 4-летняя дочь Варя растет одаренным и смышленым ребенком. «В другие города я ее на гастроли не беру. У нее свой плотный график. Она занимается фигурным катанием, учит иностранный язык. Но, когда я снимаюсь в Москве, Варю иногда привозят ко мне на работу», — рассказывает Виктория Исакова.
Актрис признается, что, скорее всего, дочь пойдет по стопам родителей. «Когда она была маленькой, то долго ходила с большой старой лупой и всем говорила, что снимает кино. На вопрос, какое, всегда отвечала: "Маму и папу снимаю", — рассказывает актриса о дочери. — Поэтому у нее есть гаджеты, которыми она все может снимать».
Для Виктории счастье — каждая минута, проведенная с 4-летней дочерью, которую она так долго скрывала от общественности, оберегая ее покой.
«Каждая минута с ней у нас проходит качественно. Но, чтобы мы ни делали — наряжаем ли елку, делаем ли бумажные самолеты, — это все счастье, — признается актриса. — Я и сама учусь тому, чтобы проснуться утром, улыбнуться и сказать: "Как я счастлива!"».
Как и любая мать, которая занимается и ребенком, и преуспевает в профессии, Виктория Исакова чувствует усталость. «Она меня иногда накрывает, и тогда необходимо остановиться. Если снялась в какой в сложном фильме, то потом мне нужна как минимум неделя без спектаклей, без светских выходов. Необходимо побыть дома в тишине с ребенком. Варя меня питает, в ней столько энергии! Я рядом с ней понимаю, как возрождаюсь, — у нее очень мощная энергетика», — призналась артистка.
Напомним, для Виктории Исаковой брак с Юрием Морозом стал первым. А режиссер уже был женат: его первой супругой была актриса Марина Левтова, трагически погибшая в 2000 году. От первого брака у Юрия Мороза есть дочь — популярная актриса Дарья Мороз.
Фото и видео: Instagram, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!