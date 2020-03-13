passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Исакова впервые откровенно рассказала о 4-летней дочери, которую долго скрывала

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Виктория Исакова

Фото: Instagram

Актриса Виктория Исакова и ее супруг — режиссер Юрий Мороз пережили трагедию. В возрасте трех месяцев умерла их первая общая дочь. После постигшего их горя супруги не рассказывают о личной жизни. О том, что у них растет дочь Варя они признались общественности недавно.
Виктория Исакова с коллегами

Виктория Исакова в интервью изданию «ОК!» призналась, что ее 4-летняя дочь Варя растет одаренным и смышленым ребенком. «В другие города я ее на гастроли не беру. У нее свой плотный график. Она занимается фигурным катанием, учит иностранный язык. Но, когда я снимаюсь в Москве, Варю иногда привозят ко мне на работу», — рассказывает Виктория Исакова.

Актрис признается, что, скорее всего, дочь пойдет по стопам родителей. «Когда она была маленькой, то долго ходила с большой старой лупой и всем говорила, что снимает кино. На вопрос, какое, всегда отвечала: "Маму и папу снимаю", — рассказывает актриса о дочери. — Поэтому у нее есть гаджеты, которыми она все может снимать».

Для Виктории счастье — каждая минута, проведенная с 4-летней дочерью, которую она так долго скрывала от общественности, оберегая ее покой.

«Каждая минута с ней у нас проходит качественно. Но, чтобы мы ни делали — наряжаем ли елку, делаем ли бумажные самолеты, — это все счастье, — признается актриса. — Я и сама учусь тому, чтобы проснуться утром, улыбнуться и сказать: "Как я счастлива!"».

Как и любая мать, которая занимается и ребенком, и преуспевает в профессии, Виктория Исакова чувствует усталость. «Она меня иногда накрывает, и тогда необходимо остановиться. Если снялась в какой в сложном фильме, то потом мне нужна как минимум неделя без спектаклей, без светских выходов. Необходимо побыть дома в тишине с ребенком. Варя меня питает, в ней столько энергии! Я рядом с ней понимаю, как возрождаюсь, — у нее очень мощная энергетика», — призналась артистка.

Напомним, для Виктории Исаковой брак с Юрием Морозом стал первым. А режиссер уже был женат: его первой супругой была актриса Марина Левтова, трагически погибшая в 2000 году. От первого брака у Юрия Мороза есть дочь — популярная актриса Дарья Мороз.

Фото и видео: Instagram, Starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!